La Casa de los Famosos México se estrena el 26 de julio de 2026

La expectativa en el entretenimiento hispano alcanza su punto máximo con el próximo estreno de La Casa de los Famosos México 2026, la cuarta edición del exitoso reality show que promete capturar la atención de millones de espectadores. La competencia iniciará oficialmente el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, señalando el arranque de un aislamiento total donde diversas celebridades convivirán bajo la mirada constante del público. La transmisión estelar podrá seguirse a través del Canal 2 en televisión abierta y de la plataforma de streaming ViX, esta última con acceso continuo las 24 horas mediante múltiples cámaras en vivo para no perder ningún detalle del encierro.

Detalles confirmados

La producción ha confirmado una variada lista de habitantes que incluye figuras como Yanet García, Karina Torres, Ernesto Laguardia, Aldo Rendón, Flor Vigna, Yahir, Ximena Herrera, Cynthia Klitbo, Masad Altamimi, Moisés Peñaloza, Ese Pérez, Memo Schutz, Brianda Deyanera, Arantza Ruiz y Fede Vigevani. Además, durante la gala inaugural se revelará la identidad de tres participantes sorpresa, cuyas pistas en redes sociales han desatado intensas especulaciones entre la audiencia sobre posibles nombres como Luis Chaparro, Mariana Ochoa y Gema Garoa.

Acciones de la producción

El equipo de conductores mantiene a sus rostros más emblemáticos para liderar esta edición. Galilea Montijo encabezará las galas principales de nominación y eliminación, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de los resúmenes diarios. La cobertura digital quedará bajo la guía de Marie Claire Harp, al tiempo que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff tomarán las riendas de las emisiones de pre y pos gala, consolidando una oferta completa de entretenimiento diario.