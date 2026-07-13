Evidencias contradicen versión oficial sobre muerte de migrante mexicano en Washington

WASHINGTON, Estados Unidos.- Nuevas evidencias audiovisuales desclasificadas dieron un giro radical a las investigaciones en torno a la muerte de un ciudadano connacional a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), revelando que el migrante mexicano nunca intentó embestir a las unidades ni a los agentes fronterizos, contradiciendo de manera directa la versión oficial emitida inicialmente por la corporación civil estadounidense.

Los videos de seguridad obtenidos por los equipos legales y colectivos de derechos humanos documentan de forma cronológica el momento preciso del operativo, demostrando que la víctima mantenía una postura de sumisión y que en ningún momento desplegó una conducta hostil o de confrontación física que justificara el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades norteamericanas. Los peritajes técnicos realizados sobre los materiales visuales confirman que el vehículo del ciudadano permanecía detenido o realizaba maniobras de escape pasivas, desmintiendo el argumento de legítima defensa utilizado por los oficiales involucrados en el deceso.

Las evidencias audiovisuales muestran que el migrante nunca intentó embestir a los agentes.

La difusión de estas pruebas documentales provocó una enérgica reacción por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la cual ya había anunciado medidas jurídicas internacionales ante lo que calificó como una ejecución extraoficial y una grave violación a las garantías individuales. Los representantes consulares en la Unión Americana reiteraron su exigencia de una investigación judicial transparente, expedita y exhaustiva, demandando el arresto inmediato y el procesamiento penal de los elementos que accionaron sus armas de fuego en contra del civil mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México exige una investigación transparente.

Por su parte, organizaciones civiles en pro de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos utilizaron la evidencia para denunciar la persistencia de protocolos de opacidad y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las agencias de seguridad fronteriza. La filtración de los metrajes ha incrementado la presión diplomática sobre la administración de Washington, en un escenario donde las familias de las víctimas exigen la reparación integral del daño y una reestructuración de los mecanismos de rendición de cuentas de las corporaciones policiales fronterizas.