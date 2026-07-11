Galilea Montijo aclara rumores sobre su rostro y revela el procedimiento estético al que se sometió

Galilea Montijo respondió a los comentarios que nuevamente cobraron fuerza en redes sociales sobre los cambios en su rostro, luego de que usuarios especularan que se habría realizado diversos procedimientos estéticos tras su reciente aparición en el programa "Hoy", donde habló sobre "La Casa de los Famosos".

Ante las versiones que circulan en internet, la conductora aclaró que el procedimiento al que se sometió consistió en corregir una ligera diferencia entre sus cejas y precisó que no se trató de una cirugía.

"A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías. Esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja", explicó durante una conversación en el matutino.

Montijo también señaló que los tratamientos estéticos suelen requerir un periodo de recuperación que, debido a las exigencias de su trabajo en televisión, no siempre puede respetar. "Aquí no da tiempo de desinflamarte", comentó.

Asimismo, aseguró que las fotografías que se difundieron en redes sociales no reflejan su aspecto real, ya que, según dijo, fueron captadas en momentos específicos. "Pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos", expresó.

Las críticas hacia la conductora comenzaron a intensificarse desde marzo, cuando comenzaron a circular imágenes y videos en los que usuarios afirmaban notar diferencias en su rostro, particularmente en la zona de los ojos, además de señalar una aparente menor movilidad en los pómulos y la comisura de los labios al hablar.

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema.

El debate sobre los comentarios dirigidos a la apariencia física de las figuras públicas, especialmente de las mujeres, también ha sido abordado por personalidades como Ester Expósito y Selena Gomez, quienes han manifestado su postura frente a las críticas que reciben en redes sociales. Gomez incluso señaló que las mujeres suelen ser blanco de más comentarios negativos que los hombres en estas plataformas.