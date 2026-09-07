Poncho de Nigris critica el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México

CIUDAD DE MÉXICO.— La sorpresiva incorporación de la actriz y cantante Gala Montes a la actual temporada de La Casa de los Famosos México ha desatado una intensa oleada de reacciones en redes sociales, entre las que destaca la firme postura del influencer y conductor regiomontano Poncho de Nigris, quien cuestionó severamente a la producción del programa por permitir el reingreso de la intérprete en un momento que considera de alta vulnerabilidad emocional.

Montes se integró nuevamente al reality show este domingo 6 de septiembre, convirtiéndose en la primera exhabitante de una entrega anterior en volver a competir dentro de la famosa residencia. La artista mexicana ya había formado parte de la segunda temporada en 2024, edición en la que obtuvo el tercer lugar tras una participación marcada por mediáticas confrontaciones. Su retorno se produce en medio de severos cuestionamientos del público sobre el ritmo y contenido de la emisión actual.

Reacciones de Poncho de Nigris sobre Gala Montes

Sin embargo, la reaparición de la actriz provocó la inmediata reacción de Poncho de Nigris, tercer finalista de la primera temporada del formato. A través de sus canales oficiales, el regiomontano expresó su inquietud por la estabilidad mental de la joven cantante y señaló que la televisión no debe priorizar la audiencia por encima de la salud personal.

"Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien. Hay que ser más empáticos, viene de excesos y la casa no es para entrar a limpiarte. Ayúdenla", manifestó el conductor en redes sociales.

Críticas a la producción del programa

Posteriormente, De Nigris profundizó en sus críticas al señalar que la participante no debería permanecer bajo el rigor del aislamiento televisivo. El influencer aseveró que la actriz "está a nada de un brote psicótico" y cuestionó las decisiones de los ejecutivos al anteponer los niveles de sintonía mediática sobre el bienestar integral de sus colaboradores.

Las declaraciones del empresario provocaron una marcada división de opiniones entre la audiencia. Mientras diversos usuarios respaldaron sus palabras al evocar las disputas familiares que Montes ha mantenido con su madre y su hermana, otros seguidores sostuvieron que su ingreso afecta la dinámica de competencia. Por su parte, la producción de La Casa de los Famosos México ha optado por mantener la reserva y no emitir pronunciamientos respecto a los señalamientos.