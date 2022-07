"Esto es una condena"; Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre sus enfermedades

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, el actor de teatro y televisión, Jorge Ortiz de Pinedo, dio a conocer su enfermedades, que según el mismo actor, le causaría una lenta muerte.

"Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, y me lo quitaron completo. Ese susto que pasé me provocó diabetes, soy diabético. Y por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad pulmonar crónica", expresó el reconocido actor de comedia mexicano.

El actor recalcó que a pesar de su enfermedad que está seguro que lo matara, el siegue trabajando en el mundo de la televisión y el teatro, también dio a conocer la razón de su salida de la Ciudad de México y llegada a Acapulco.

"Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar bien, eso es una condena, es natural".

"A mí me cuesta mucho trabajo respirar. En esta Ciudad de México, a 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar, la vida es muy difícil para los que tenemos EPOC y peor para quienes no tenemos todos los pulmones completos, entonces los médicos se admiran un poco porque esta manera que yo tengo de hablar, de respirar, de aguantar el aire para poder hablar mucho, me ha hecho una caja toráxica fuerte", explicó.

Jorge Ortiz de Pinedo se siente tranquilo y admitió que seguirá trabajando hasta que su cuerpo lo permita: