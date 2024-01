Ex de Paola Suárez acepta su error y se disculpa por la agresión

El exprometido de la influencer Paola Suárez, apareció nuevamente en redes, y en esta ocasión fue para enviarle disculpas a la integrante de 'Las Perdidas' tras haberla golpeado.

Mientras 'Paolita' se encuentra en el hospital con dos costillas fracturadas, su ex José de Jesús Castro Carmona publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que se disculpó con ella por agredirla físicamente.

"Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo, asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo", mencionó José.

Paola Suárez demanda a su ex

Paola Suárez, integrante de 'Las Perdidas', informó ayer que ya interpuso una demanda en contra de su exprometido por haberla agredido físicamente.

La influencer se encuentra internada en un hospital tras la golpiza que le dio su ex José de Jesús, horas después de haberle pedido matrimonio.

Suárez dio a conocer que ya puso desde el hospital una denuncia ante el Ministerio Público, en contra de su expareja Jesús, tras haberla golpeado.

"Me duele la cabeza, traigo el tabique de la nariz quebrado, traigo también las costillas fracturadas y bolas en la cabeza de que me daba golpes en la cabeza, y yo me tapaba, luego con un vaso me pegó en la cara.

"Lo único que quiero comentarles es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda", añadió