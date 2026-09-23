Cynthia Klitbo apoya a Mariana Ochoa tras su eliminación en La Casa de los Famosos

¡Tiene favorita! Cynthia Klitbo quiere ver a Mariana Ochoa con el triunfo de ´La Casa de los Famosos México´.

Tras convertirse en la octava eliminada, la actriz habló con VMÁS sobre su experiencia en el reality y reveló quiénes son sus favoritos para llegar a la gran final.

Una de las sorpresas de la cuarta temporada de ´La Casa de los Famosos México´ fue la actriz Cynthia Klitbo, quien dio a la audiencia dos de los momentos más recordados de este año con su posicionamiento y enfrentamiento. En una charla con VMÁS, la estrella de telenovelas aseguró sentirse dentro del juego aún, pero ahora desde fuera para apoyar a sus compañeros a menos de 15 días de la final.

¿Cómo te sientes? Todavía estás dentro de este remolino...

"Todavía no me siento, todavía yo creo que hasta la última gala vamos a seguir porque, por supuesto, los que ya salimos tenemos que seguir apoyando a los compañeros de adentro y, sobre todo, a ´La Casa de los Famosos México´, entonces pues me quedan otros 13 días, pero ya fue."

¿Ya estás cerca de tu novio, de tu hija, de tus amigos, tu familia?

"Aquí sigue, no nos hemos ido. Ahorita no nos vamos a despegar en un buen rato, sí nos extrañamos muchísimo y pues como él tiene un trabajo como el mío, que es freelance, a veces tiene película, a veces no. En este momento le está dedicado a sus libretos, que ya se dedicó dos meses. Ahora, ahora nos estamos dedicando el uno al otro, entonces sí tengo la ventaja de que al menos mi novio sí está conmigo y con mi hija ya hablé con ella."