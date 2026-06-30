"Pónganse al tiro": Aldo De Nigris lanza advertencia tras visitar restaurante de Salt Bae en la CDMX

Aldo De Nigris compartió en redes sociales una experiencia que calificó como inesperada tras acudir al restaurante Nusr-Et Steakhouse, propiedad del chef turco Nusret Gökçe, conocido internacionalmente como Salt Bae, ubicado en la Ciudad de México.

El ganador de La Casa de los Famosos México relató que inicialmente planeaba una cena sencilla con un presupuesto aproximado de 2 mil 500 pesos. Sin embargo, explicó que mientras se encontraba en el establecimiento fue reconocido por varias personas, situación que, según su versión, llamó la atención del chef.

¿Cómo ocurrió la sorpresa en la cuenta?

De acuerdo con el influencer, Salt Bae se acercó a su mesa, los saludó y les comentó que él se encargaría de elegir y llevar los cortes de carne, mientras que los comensales únicamente cubrirían el costo de las bebidas. Ante ello, De Nigris creyó que los platillos principales serían una cortesía.

Al finalizar la cena, señaló que la cuenta superó los 40 mil pesos, incluyendo la propina. Añadió que, al pensar que la carne no tendría costo, tanto él como sus acompañantes ordenaron bebidas y postres de mayor precio.

Detalles confirmados sobre la cuenta

Posteriormente, De Nigris afirmó que personal del restaurante le comentó que es habitual que el chef se acerque a las mesas para seleccionar los cortes, lo que, según dijo, puede hacer creer a algunos clientes que se trata de un obsequio. En ese sentido, aseguró que uno de los cortes ofrecidos tenía un precio de 17 mil pesos.

Tras lo ocurrido, el influencer recomendó a quienes visiten el restaurante mantenerse atentos si reciben este tipo de ofrecimientos y verificar previamente el costo de los platillos antes de aceptarlos.

El restaurante Nusr-Et Steakhouse se encuentra dentro del hotel The St. Regis, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Según el ticket mostrado por Aldo De Nigris, el corte Golden Amor Rib Cap de un kilogramo tiene un precio de 17 mil 200 pesos, mientras que el Woww Steak de 900 gramos cuesta 5 mil 775 pesos.