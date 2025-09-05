Maratón de Cine en Casa: 5 Películas de Netflix para Disfrutar en 2025

5 películas de Netflix que puedes disfrutar este fin de semana en 2025

Si este fin de semana quieres relajarte con un maratón de cine en casa, Netflix ofrece estrenos y producciones recientes que se han colocado entre las favoritas del público. Desde comedias absurdas hasta thrillers intensos, aquí te compartimos cinco películas imprescindibles en 2025 que garantizan entretenimiento para todos los gustos.

1. Plankton: The Movie

Estreno: 7 de marzo de 2025

El universo de Bob Esponja se expande con esta comedia animada que sigue al malvado Plankton, quien busca conquistar el mundo. Sin embargo, su esposa digital, Karen, termina tomando el control del plan.

La película fue un éxito inmediato en la plataforma, alcanzando 14.3 millones de visualizaciones en su primer fin de semana y convirtiéndose en el título número uno en la categoría de películas en inglés.

Ideal para quienes buscan humor absurdo, nostalgia y un toque familiar.

2. Kinda Pregnant

Estreno: 5 de febrero de 2025

La actriz y comediante Amy Schumer protagoniza esta hilarante historia en la que una mujer, celosa de los embarazos de sus amigas, decide fingir que está embarazada robando una barriga falsa.

La película se posicionó como la más vista de la semana de su estreno, acumulando 25.1 millones de visualizaciones en solo cinco días.

Una opción ligera para quienes prefieren reírse de las ironías de la vida moderna.

3. La viuda negra

Estreno: 30 de mayo de 2025

Producida en España, este thriller dramático basado en hechos reales narra un crimen pasional ocurrido en Valencia.

Con un elenco encabezado por Ivana Baquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi, la cinta se distingue por su atmósfera oscura y su guion intenso, ideal para quienes disfrutan del suspenso y las historias inspiradas en sucesos verídicos.

Una apuesta arriesgada, pero perfecta para los amantes del género criminal.

4. Back in Action (De vuelta a la acción)

Estreno: enero de 2025

El regreso más esperado de la temporada: Cameron Diaz vuelve al cine junto a Jamie Foxx en esta comedia de acción que mezcla humor, persecuciones y enredos.

Su estreno rompió récords, alcanzando 46.8 millones de visualizaciones en apenas tres días, el mejor debut para una película en inglés dentro de Netflix.

Si buscas algo explosivo, dinámico y con grandes estrellas de Hollywood, esta es la elección perfecta.

5. The Life List

Estreno: 28 de marzo de 2025

Este drama romántico sigue a una joven (interpretada por Sofia Carson) que debe completar una serie de tareas dejadas por su madre fallecida para poder acceder a una parte de la herencia.

Con la participación de Connie Britton, la cinta recibió críticas mixtas, pero se ha convertido en una opción popular por su carga emocional y mensaje inspirador.

Un relato conmovedor que combina romance, familia y autodescubrimiento.

¿Por qué ver estas películas este fin de semana?

Variedad de géneros: animación, comedia, thriller, acción y romance, para cada estado de ánimo.

Popularidad garantizada: varias producciones rompieron récords de audiencia en su debut.

Estrenos recientes: todos los títulos pertenecen a 2025, lo que asegura contenido fresco y actualizado.

Ya sea que busques risas con Kinda Pregnant, tensión con La viuda negra, nostalgia con Plankton: The Movie o adrenalina con Back in Action, Netflix tiene la opción ideal para acompañar tu fin de semana.