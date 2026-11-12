Frankie Muniz es hospitalizado tras fuerte accidente en Daytona

Frankie Muniz, reconocido mundialmente por interpretar a Malcolm en la popular serie de televisión, vivió momentos de tensión luego de sufrir un accidente automovilístico durante una sesión de entrenamiento en Daytona, Florida.

El incidente ocurrió el 11 de noviembre, cuando el actor y piloto participaba en una vuelta de preparación para el evento Proud to Honor, que se realizaría en el Daytona International Speedway.

Tras el impacto, Muniz fue trasladado a un centro médico cercano para someterse a diferentes evaluaciones. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, aunque su equipo confirmó que se encontraba despierto, consciente y en condición estable.

¿Cómo ocurrió el accidente de Frankie Muniz?

De acuerdo con información difundida inicialmente por Entertainment Tonight, el accidente se produjo mientras Frankie realizaba prácticas previas a la competencia.

Su equipo, Team Reaume, compartió un comunicado en redes sociales para informar sobre lo sucedido y explicar que el actor había sido llevado a un hospital para recibir atención médica.

Aunque no se dieron detalles sobre las circunstancias exactas del choque ni sobre si Muniz necesitó ayuda para salir del vehículo, el mensaje permitió conocer que estaba consciente después del incidente.

Horas más tarde, durante la noche del 11 de noviembre, el piloto abandonó el centro médico.

Frankie Muniz rompe el silencio tras salir del hospital

Después de recibir atención médica, el propio Frankie Muniz compartió un mensaje para agradecer las muestras de preocupación y cariño que recibió tras el accidente.

El actor también expresó su tristeza por no poder participar en la competencia, pues tenía especial interés en formar parte del evento y rendir homenaje a los veteranos de guerra.

Muniz reconoció que tenía algunas molestias físicas, pero destacó que su automóvil respondió adecuadamente y lo protegió durante el impacto.

Asimismo, agradeció el apoyo de Ford Racing, del personal del Daytona International Speedway y de los trabajadores del hospital que lo atendieron.

Su pasión por las carreras lo llevó nuevamente a Daytona

Aunque gran parte del público lo identifica por su trabajo en la televisión, Frankie Muniz también ha desarrollado una carrera dentro del automovilismo, una actividad que se ha convertido en una de sus grandes pasiones.

Por ello, el accidente representó un contratiempo en su participación en el evento Proud to Honor, al que esperaba asistir para competir junto a otros pilotos y reconocer la labor de los veteranos.

Por fortuna, el incidente no terminó en consecuencias de mayor gravedad, de acuerdo con los reportes de su equipo y el propio actor. Mientras tanto, sus seguidores celebraron que pudiera salir del hospital y agradecieron que se encuentre fuera de peligro.