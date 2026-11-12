Jesse Huerta contempla acciones legales tras separarse de su hermana

La separación profesional de Jesse y Joy Huerta podría abrir un nuevo capítulo, ahora en el terreno legal. A pocas semanas del último concierto programado bajo la formación original de Jesse & Joy, el músico reconoció que será necesario revisar los derechos relacionados con el nombre del proyecto y los ingresos que continúa generando la música que ambos crearon durante su trayectoria.

En declaraciones recientes a distintos medios de comunicación, Jesse dejó claro que todavía no ha iniciado conversaciones con abogados, pero reconoció que tarde o temprano tendrá que resolver los asuntos legales relacionados con la marca que durante años compartió con su hermana.

La separación de Jesse y Joy Huerta podría generar conflictos legales sobre el uso del nombre del dúo.

Uno de los puntos más importantes será determinar quién podrá utilizar comercialmente el nombre Jesse & Joy, especialmente porque Jesse forma parte del nombre artístico del proyecto.

Jesse habla sobre las regalías de las canciones. Otro de los temas que el cantante considera importante es el relacionado con las ganancias que generan las composiciones del dúo.

Al ser cuestionado sobre las regalías que continúan produciendo sus canciones, Jesse señaló que las obras pertenecen a quienes participaron en su creación y que su contribución como compositor seguirá vigente, independientemente de que ya no forme parte de las presentaciones del grupo.

El músico explicó que su participación en el catálogo no desaparece por los cambios en su carrera profesional, por lo que considera necesario mantener claros los derechos de autor y los beneficios económicos correspondientes.

Jesse Huerta destaca la importancia de definir los derechos de autor y las regalías de sus canciones.

Respecto al nombre de la agrupación, reconoció que todavía no existe un acuerdo definitivo y que será necesario revisar el asunto legalmente. Esto abre la posibilidad de que en el futuro se establezcan condiciones para que Joy continúe utilizando la marca, ya sea mediante un acuerdo entre ambos o algún mecanismo de compensación por su explotación comercial.

Joy prepara conciertos sin la participación de Jesse. Mientras se define el futuro del nombre del dúo, Joy continúa con los anuncios de nuevas presentaciones correspondientes a la gira El Amor de México, prevista para 2027.

En los materiales promocionales de estas fechas, el nombre de Jesse aparece con una tonalidad mucho más tenue que el de su hermana. Además, los anuncios especifican que los conciertos se realizarán sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke.

Sobre esta situación, el músico comentó que su nombre todavía permanece ligado a la música y al legado que construyeron juntos durante tantos años.

Joy Huerta continúa con su gira El Amor de México, mientras Jesse inicia un nuevo proyecto musical.

Jesse inicia una nueva etapa con The Supernovas. Tras anunciar su salida del proyecto que compartía con Joy, Jesse comenzó a trabajar en una nueva propuesta musical bajo el nombre de Jesse and the Supernovas.

Esta agrupación representa el inicio de una etapa independiente para el artista, quien busca desarrollar una identidad musical propia. Como primer adelanto de este proyecto presentó el sencillo Interestelar.

Fue a mediados de septiembre cuando Jesse comunicó públicamente su decisión de tomar un camino profesional distinto, con la intención de explorar nuevas oportunidades y proyectos personales.

La noticia también tomó por sorpresa a Joy, quien explicó que, aunque tenía conocimiento de la existencia de The Supernovas, se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que él hiciera público el anuncio.

Por ahora, el futuro de Jesse & Joy permanece rodeado de interrogantes. Además de la separación artística, los derechos sobre el nombre y las regalías de su repertorio serán asuntos importantes que ambos tendrán que definir mientras continúan desarrollando sus respectivas carreras.