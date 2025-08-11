Fallece el actor Juan Carlos Ramírez Ayala a los 38 años

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. El actor Juan Carlos Ramírez Ayala falleció a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral, una condición médica grave que, de no detectarse a tiempo, puede resultar mortal. La noticia fue confirmada por su agencia de representación I Am This, que publicó un mensaje de despedida en redes sociales, acompañado de un comunicado por parte de la familia del artista.

"Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala", se lee en el texto difundido por la agencia.

Según la clínica Mayo, un aneurisma cerebral es una protuberancia anormal en un vaso sanguíneo del cerebro que, si se rompe, puede provocar un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo que habría sido la causa del deceso del actor.

Un actor que dejó huella en la televisión mexicana

Juan Carlos Ramírez fue conocido por sus actuaciones en series emblemáticas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, producciones que lo llevaron a conectar con un amplio público. También destacó en otros proyectos como Marea de Pasiones, El Último Rey y Rosario Tijeras, donde dio vida al personaje de ´Chivo´, un papel por el que recibió reconocimiento por su intensidad y profundidad actoral.

Antes de dedicarse a la actuación, estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, pero su verdadera vocación lo llevó a debutar como actor en 2018 en la miniserie Puño Limpio. Desde entonces, forjó una carrera sólida, caracterizada por el compromiso, carisma y entrega que mostraba en cada proyecto.

La partida de Juan Carlos Ramírez Ayala deja un profundo vacío en el medio artístico, así como entre familiares, amigos y fanáticos que hoy lamentan su fallecimiento. Su legado permanecerá en la memoria colectiva a través de los personajes que interpretó con pasión y autenticidad.