Momo Guzmán presenta nuevo personaje tras el retiro de La Burrita Burrona

Tras el impactante anuncio del retiro de La Burrita Burrona, uno de los personajes más disruptivos y exitosos del entretenimiento digital en México, su creador, Momo Guzmán, ha roto el silencio este 31 de diciembre de 2025. El creativo regiomontano confirmó que ya trabaja en una nueva propuesta bajo el concepto de "mascotidrag" que buscará llenar el vacío dejado por la icónica "burrita".

El retiro, que se hará efectivo al concluir las festividades de fin de año, marca el cierre de una etapa dorada para el canal de YouTube y redes sociales que popularizó frases y modismos que hoy forman parte del léxico popular en México.

Origen de la nueva creación

Momo Guzmán explicó que la decisión de retirar a La Burrita Burrona no fue sencilla, pero responde a una necesidad de evolución artística y personal. Sobre el nuevo personaje, adelantó detalles que han generado gran expectativa:

Concepto Evolucionado: A diferencia de la Burrita, el nuevo personaje promete una estética mucho más pulida y técnica, manteniendo la esencia del drag queen combinada con elementos de botarga profesional.

Inspiración: Aunque no reveló la especie del animal que inspirará la nueva "mascotidrag", Guzmán sugirió que tendrá una personalidad igual de ácida pero con un trasfondo más teatral.

Equipo Creativo: Se mantiene la colaboración con Turbulence Drag Queen, asegurando que la química que llevó al éxito al dúo original se mantendrá en esta nueva etapa que iniciará formalmente en los primeros meses de 2026.

Impacto en la comunidad y legado

La Burrita Burrona se convirtió en un fenómeno cultural al ser la primera "mascotidrag" en alcanzar niveles masivos de audiencia, presentándose en recintos como el Auditorio Nacional y colaborando con marcas internacionales.

Visibilidad: El personaje ayudó a descentralizar el arte drag, llevándolo de los centros nocturnos a un público familiar y digital masivo.

Mercadotecnia: El éxito del personaje abrió la puerta a una línea de mercancía que incluye peluches, ropa y accesorios, modelo que Momo Guzmán planea replicar con su nuevo proyecto.

Transición: Guzmán pidió a los seguidores "abrir el corazón" a lo nuevo, asegurando que la Burrita se va "en la cima y con la frente en alto".

¿Qué esperar del 2026?

La presentación oficial del nuevo personaje se realizará a través de un evento especial vía streaming durante el primer trimestre del próximo año. Mientras tanto, las redes sociales de "La Burrita" se mantendrán como un archivo histórico de los mejores momentos, antes de dar el giro definitivo hacia la nueva identidad visual que Momo Guzmán está terminando de perfeccionar en su taller de Monterrey.