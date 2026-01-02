Hallan sin vida a Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

El inicio de 2026 quedó marcado por un hecho trágico para el actor y director estadounidense Tommy Lee Jones. Victoria Jones, su hija, fue encontrada muerta en un hotel de lujo de San Francisco durante la madrugada del 1 de enero, informaron medios como TMZ y People. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada poco antes de las tres de la mañana.

Al llegar a la habitación, el personal médico únicamente pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, de 34 años. La información recopilada fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para continuar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de la muerte.

Detalles confirmados

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, las autoridades descartaron la existencia de un crimen, ya que no se hallaron señales de violencia ni sustancias en la habitación. Aún se investiga si Victoria Jones se hospedaba en el hotel o cómo llegó al piso 14, donde fue localizada.

Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor también tuvo a su hijo Ausstin. Durante su adolescencia, incursionó en la actuación y participó en algunos proyectos vinculados a la carrera de su padre. Debutó en Men in Black II, apareció en un episodio de la serie One Tree Hill en 2003 y formó parte de Los tres entierros de Melquíades Estrada en 2005, cinta dirigida por Lee Jones. Su última participación cinematográfica fue en 2014, en Deuda de honor.

Investigación en curso

Tras ese trabajo, Victoria optó por alejarse de la vida pública y mantener un perfil bajo, aunque continuó apoyando a su padre en distintos estrenos. En años recientes, medios como New York Post y People señalaron que enfrentó algunos procesos legales, incluyendo detenciones por delitos menores en 2025, de los cuales se declaró inocente.

Tommy Lee Jones habló en diversas ocasiones con orgullo de su hija, destacando su talento actoral y su dominio del español. En una entrevista de 2006 recordó incluso una anécdota durante un rodaje en el que trabajaron juntos, reflejando la cercanía profesional y personal que compartieron.