Fan saltillense sorprende en estreno de El Conjuro 4 con su propia Annabelle

Fan saltillense se roba el show en el estreno de "El Conjuro 4" al asistir con su propia Annabelle

Saltillo, Coahuila.– La noche del estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos en Saltillo no solo estuvo marcada por las emociones fuertes de la pantalla grande, sino también por la inesperada aparición de una fan que llevó su pasión por el cine de terror al siguiente nivel. Krystel Ayala, joven aficionada a lo paranormal, acaparó miradas al ingresar a la sala de cine acompañada por su propia muñeca Annabelle, una réplica fiel de la figura más temida del universo de El Conjuro.

Las imágenes de Krystel cargando a Annabelle rápidamente se volvieron virales en redes sociales locales, provocando reacciones que iban desde el asombro hasta el entusiasmo de otros fans, quienes no dudaron en pedirle fotos o compartir su experiencia en la función especial.

Una fanática del terror con su muñeca "poseída"

Entrevistada al término de la película, Krystel comentó que es seguidora de la saga desde su primera entrega y que su admiración por los Warren —los investigadores paranormales en los que se basa el universo cinematográfico— la motivó a adquirir su muñeca por internet.

"Está hecha con el mismo molde de la versión de porcelana del cine. Pero también tengo la réplica de trapo, como la original que los Warren resguardaban en su museo", explicó, refiriéndose a la Annabelle real, una muñeca Raggedy Ann supuestamente poseída por una entidad demoníaca.

La joven calificó la cinta con un 9 de 10 y la describió como una entrega más emocional e introspectiva, pero no menos aterradora. "Mi favorita sigue siendo la primera, pero esta la recomiendo mucho, sobre todo porque está inspirada en hechos reales", afirmó.

"El Conjuro 4: Últimos Ritos": el cierre de una era

Dirigida por Michael Chaves y protagonizada nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren, El Conjuro 4 marca el capítulo final de una de las franquicias de terror más exitosas de la última década.

La historia revive el caso real de la familia Smurl, que en 1986 reportó una serie de manifestaciones paranormales en su hogar en Pensilvania. Con una atmósfera más íntima, la cinta conecta con los orígenes del universo Conjuro, y rinde homenaje no solo a la pareja de demonólogos, sino también a su hija Judy Warren (interpretada por Mia Tomlinson), quien en esta entrega cobra un papel clave en la lucha contra las fuerzas oscuras.

La película ha sido bien recibida por críticos y fans por su enfoque narrativo más emocional, sin dejar de lado los característicos momentos de tensión, sustos inesperados y referencias a casos documentados por los Warren.

La leyenda de Annabelle: de muñeca de trapo a ícono del terror

Aunque en el cine Annabelle aparece como una inquietante muñeca de porcelana, su origen real es mucho más inocente —y perturbador. En los años 70, los Warren afirmaron que una muñeca Raggedy Ann estaba siendo utilizada por una entidad demoníaca para manipular y asustar a sus dueños. Lejos de ser el espíritu de una niña como muchos creen, los investigadores afirmaron que era una presencia maligna haciéndose pasar por algo inofensivo.

Desde entonces, la muñeca ha estado sellada en una vitrina bendecida dentro del Museo del Ocultismo de los Warren en Connecticut, y ha sido motivo de múltiples documentales, libros y, por supuesto, la saga de películas que la convirtieron en leyenda.

Más que cine: un fenómeno cultural

La asistencia de fanáticos caracterizados, portando objetos o incluso trajes relacionados con la saga, se ha vuelto una tradición en las funciones de estreno de El Conjuro, y en Saltillo no fue la excepción. Para muchos asistentes, ver a Krystel y su Annabelle fue tan emocionante como la película misma.

"Nos encantó verla, fue como tener una parte del universo Conjuro en la sala. Hasta miedo nos dio sentarnos cerca", bromeó un espectador.

Este tipo de expresiones reflejan el impacto cultural del cine de terror contemporáneo, donde los fans no solo consumen las historias, sino que las viven y recrean, convirtiendo cada estreno en un evento.

Una noche para recordar

El Conjuro 4: Últimos Ritos ya se proyecta en todas las salas del país, cerrando con broche de oro una franquicia que redefinió el género del horror sobrenatural en el cine moderno.

Y aunque los Warren se despidan de la pantalla grande, está claro que su legado —y el de su infame Annabelle— seguirá vivo en el corazón de sus fans... y tal vez en sus pesadillas.