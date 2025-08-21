Fan mexicano se disculpa con Katy Perry por "Venga la Alegría"

Un momento inesperado y lleno de humor se vivió el pasado 19 de agosto durante el concierto de Katy Perry en Nashville, como parte de su gira The Lifetimes Tour 2025. Un fanático mexicano subió al escenario disfrazado y aprovechó la oportunidad para disculparse públicamente con la cantante por la incómoda experiencia que vivió en el programa de televisión mexicano Venga la Alegría.

El joven, identificado como Orlando y originario de Monterrey, acudió al evento caracterizado como el gato que representa la fragancia de la artista. Frente a miles de asistentes, se dirigió a Katy Perry con un mensaje que sorprendió a todos: "De parte de todos los mexicanos, te pedimos una disculpa por lo que pasó en Venga la Alegría".

La cantante, entre risas, respondió: "Sí deberían disculparse", lo que provocó aplausos y carcajadas del público. Orlando, sin perder el humor, contestó: "Te entiendo, te amo mucho". La escena cerró con una declaración afectuosa de la intérprete de Firework: "Pero ¿sabes qué? Yo regresaría a México porque amo a México. ¡Viva México!"

El momento fue grabado por el usuario Pako Salado y compartido en TikTok, donde superó las 200 mil reproducciones en menos de un día. Los comentarios celebraron la espontaneidad del fan, con frases como "Siento que le debo dinero a ese vato JAJA" y bromas sobre su nombre.

La escena trajo de vuelta la polémica por la visita de Katy Perry a Venga la Alegría en noviembre de 2024. Durante su paso por el programa, la producción organizó dinámicas que muchos consideraron inapropiadas, como hacerla bailar de forma improvisada o participar en juegos relacionados con el transporte público. Aunque la artista mantuvo la compostura, las imágenes causaron incomodidad en redes sociales, con críticas hacia la forma en que fue tratada en televisión nacional.

A pesar de aquel episodio, la cantante reafirmó en el escenario su aprecio por México, un país que ha formado parte constante de sus giras y que, según ella misma, está entre sus destinos favoritos.