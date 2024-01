Federica Quijano de Kabah relata cómo fue acosada por Claudio Yarto

La integrante de Kabah, Federica Quijano, relató el acoso sexual que sufrió por parte del líder de Caló, Claudio Yarto, a inicios de la década de los 90.

Fue durante una entrevista concedida a la periodista Pati Chapoy en donde la cantante confesó haber sido víctima de acoso junto con sus demás compañeros de la agrupación de pop cuando buscaron a Claudio para que fuera su productor musical.

"En ese entonces estaba Claudio Yarto de Caló buscando artistas para hacer grupos, entonces llegamos ahí con Caló, tuvimos un desencuentro, no muy padre", contó.

La conductora del programa de Ventaneando le preguntó a la intérprete de 'La calle de las sirenas' qué fue lo que había pasado durante esa reunión.

"Llegamos a su estudio y se nos quedó viendo, él obviamente estaba hasta arriba del éxito y de todo, y entonces él llegó y se nos queda viendo y me dice ´a ver ¿Quién de acá es mayor de edad?´, y le digo ´yo, yo soy mayor de edad´, [me responde] ´ah, entonces tú ya me las puedes dar, entonces vente para acá´", respondió.

La también empresaria señala que debido a las insinuaciones de Yarto, tanto ella como sus demás compañeros de Kabah oparon por no colaborar con Claudio.

"Y yo dije (impresionada)... y todos los Kabah me voltearon a ver, así como de ´¿qué?´, y dijimos ´no, con permiso, vámonos´, y nos salimos corriendo", indicó la hermana de Apio Quijano, exparticipante del reality de La Casa de los Famosos México'.

Quijano reveló que habló con el vocalista de Caló sobre lo ocurrido y le pidió disculpas, sin embargo, no ha podido superar lo que vivió ese día cuando intentaba ingresar al mundo de la música.

"Me ha pedido perdón mil veces, pero obviamente, pues te marca en muchas cosas", mencionó la actriz.