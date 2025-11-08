Confirmados precios de abonos para Tecate Pal Norte 2026 en Monterrey

La organización del Tecate Pal' Norte 2026 ha confirmado los precios oficiales para los abonos de tres días en su Fase 1, encendiendo la expectativa entre los miles de seguidores del aclamado festival. El evento se celebrará en el emblemático Parque Fundidora de Monterrey del 27 al 29 de marzo de 2026.

Esta venta inicial se anuncia a pocas horas de la revelación completa del lineup, un movimiento estratégico que busca capitalizar la emoción generada por la cartelera.

Venta de Abonos: Fechas y Puntos Clave

Los boletos para el evento musical más esperado de Nuevo León estarán disponibles a partir del próximo lunes 11 de noviembre a las 14:00 horas.

Para la adquisición de las entradas, los usuarios podrán optar por dos vías: las taquillas del Auditorio Banamex (eliminando los cargos por servicio), o el sistema de venta en línea Ticketmaster. Debido a la anticipada alta demanda para esta fase, los organizadores recomiendan encarecidamente a los fans crear o actualizar sus cuentas de Ticketmaster con antelación e ingresar sus datos bancarios para agilizar el proceso de compra.

Se ha establecido un límite de compra de cuatro a seis boletos por persona para garantizar una mayor accesibilidad al público general.

Precios Oficiales del Pal Norte 2026 (Fase 1)

El festival mantiene su estructura de cuatro categorías de experiencia, cada una diseñada para satisfacer diferentes niveles de comodidad y servicios para el asistente. Los precios oficiales para los abonos Pal Norte de tres días, correspondientes a la Fase 1, son los siguientes (sin cargos por servicio):

General: $4,890 pesos

General+: $5,975 pesos

Ascendente: $7,880 pesos

VIP Vivir es Increíble GNP: $10,780 pesos

La venta de entradas en fases posteriores implicará un incremento en el costo, lo que convierte a la Fase 1 en la mejor oportunidad para adquirir el pase al Festival Monterrey a un precio más accesible.

El Pal' Norte 2026 se consolida con esta nueva edición, reafirmando su lema de ser un festival "Siempre Ascendente" al reunir una mezcla diversa de artistas de talla internacional, talento nacional y nuevos exponentes en el estado de Nuevo León. La confirmación de estos precios permite a los asistentes planificar su experiencia con meses de anticipación.