Meghan Markle reacciona al arresto de su padre

LAKELAND — Agentes de la Oficina Federal de Investigación arrestaron a Thomas Markle Sr., padre distanciado de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, en una residencia de adultos mayores ubicada en Lakeland, Florida. La detención del hombre de 82 años ocurrió en el centro Maravida Senior Living debido a la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, tras semanas de pesquisas ejecutadas por corporaciones policiacas en Filipinas, México y Estados Unidos.

La detención de Thomas Markle Sr. se produjo en un centro de adultos mayores en Florida.

El origen de las investigaciones federales se remonta a julio pasado, cuando Thomas Markle Jr. reportó a las autoridades policiales de Filipinas y a agencias internacionales el hallazgo de miles de archivos digitales, fotografías y dispositivos de almacenamiento guardados en cajas en la antigua vivienda de su padre en Cebú. Tras obtener una orden de cateo, peritos locales recuperaron aproximadamente 7 mil 500 fotografías y material audiovisual con agresiones explícitas a menores de diversas nacionalidades, confirmando indicios de delitos graves contra la infancia.

Investigaciones internacionales llevaron al arresto de Thomas Markle Sr. por posesión de material ilegal.

De forma paralela, autoridades mexicanas registraron una bodega alquilada por el investigado en la localidad de Rosarito, Baja California, donde se decomisaron computadoras, memorias USB, cintas de formato antiguo y literatura afín que fueron integrados a la carpeta forense del FBI. El exempleado de la industria televisiva estadounidense negó las acusaciones a través de declaraciones públicas, tildando los señalamientos como falsedades y desconociendo los motivos de las denuncias en su contra.

Meghan Markle ha mantenido a sus hijos alejados de su padre por razones de seguridad.

Por su parte, la duquesa de Sussex manifestó públicamente su consternación ante el avance de las indagatorias y señaló que desde años atrás había tomado la determinación de mantener a sus hijos al margen de cualquier contacto con su padre tras recibir advertencias de seguridad por parte de corporaciones policiales del Reino Unido. Hasta el momento, las autoridades federales de Estados Unidos mantienen abierta la causa penal para determinar la formulación de cargos adicionales mientras el detenido continúa bajo custodia oficial.