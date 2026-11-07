Victoria Ruffo rompe el silencio ante los señalamientos que rodean a su hijo José Eduardo por el caso de Vadhir Derbez

La polémica legal que enfrenta Vadhir Derbez por dos investigaciones relacionadas con presuntos delitos sexuales comienza a generar inquietud entre sus familiares. Esta vez, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre las versiones que señalan a su hijo, José Eduardo Derbez, dentro de una de las nuevas indagatorias.

Los rumores comenzaron a circular en redes sociales, particularmente en X, antes Twitter, donde se difundió información que presuntamente relacionaba al medio hermano de Vadhir con los testimonios de una nueva denunciante. Sin embargo, hasta el momento, estos señalamientos no han sido confirmados ni por los representantes legales de la víctima ni por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Ante la atención que generó esta información, Victoria Ruffo fue abordada por la prensa la noche del viernes, cuando llegó a un teatro de la capital mexicana. Aunque dejó claro que no tiene intención de intervenir públicamente en el asunto, reconoció que la situación le preocupa por tratarse de su hijo.

La actriz prefirió no profundizar en las versiones que circulan y señaló que corresponde a José Eduardo responder cualquier pregunta relacionada con su posible participación como testigo. No obstante, expresó su inquietud ante las posibles consecuencias legales que pudiera tener el caso.

"Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien", manifestó Ruffo ante los medios de comunicación.

Una orden de aprehensión contra Vadhir quedó sin efecto

En medio de esta controversia, la Fiscalía capitalina confirmó el viernes 6 de noviembre que la orden de aprehensión que había sido emitida contra Vadhir Derbez por el delito de violación perdió sus efectos después de que el actor consiguiera un amparo.

De acuerdo con la institución, las investigaciones han permitido reunir elementos suficientes para llevar el asunto ante las autoridades judiciales. Sin embargo, debido al recurso legal promovido por el investigado, actualmente puede continuar el procedimiento en libertad y ser llamado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

Meses atrás, el propio Vadhir habló sobre la resolución durante una entrevista en el programa De Primera Mano. En aquella ocasión, consideró que el amparo representaba un resultado favorable para su defensa y aseguró que durante el procedimiento se habían presentado irregularidades.

El cantante también rechazó las acusaciones y sostuvo que existía un presunto intento de extorsión en su contra. Aseguró que sus abogados habían realizado investigaciones adicionales y encontrado elementos que, desde su perspectiva, demostrarían que los señalamientos fueron construidos de manera irregular.

La nueva denuncia y lo que se conoce de la investigación

Por otra parte, Adrián Regino, integrante del despacho Vega Mac Gregor Arellano, explicó en Ventaneando que la nueva investigación corresponde a un asunto distinto de la denuncia presentada en abril de 2026.

El abogado evitó proporcionar información específica sobre esta segunda acusación, debido a las restricciones que enfrenta respecto a la carpeta de investigación. Sin embargo, aseguró que la Fiscalía cuenta con elementos para continuar con las indagatorias y aclaró que la conferencia de prensa convocada por la defensa no tenía como propósito convertir el caso en un asunto mediático.

En cuanto al primer procedimiento, la denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Una modelo de 19 años señaló a Vadhir por una presunta agresión sexual que habría ocurrido durante la producción de un video musical en Coyoacán.

El actor negó las acusaciones y afirmó tener pruebas para demostrar que los señalamientos son falsos. Su equipo legal también denunció presuntas exigencias económicas para evitar que la denuncia saliera a la luz.

El expediente derivó, además, en una investigación dentro de la propia Fiscalía capitalina. Carla Rodríguez Saldaña, quien entonces se desempeñaba como agente del Ministerio Público en el área de Delitos Sexuales, fue separada de su cargo y suspendida luego de que surgieran señalamientos sobre un posible acceso indebido a información confidencial del caso.

De acuerdo con reportes atribuidos al periodista Carlos Jiménez, la funcionaria es investigada por la presunta entrega o comercialización de información relacionada con la carpeta.

El antecedente legal que enfrentó en Estados Unidos

A las investigaciones en México se suma un procedimiento que Vadhir Derbez enfrentó en 2009, cuando estudiaba en la Academia Militar Culver, en Estados Unidos.

En aquel entonces, una estudiante de 15 años lo acusó de presunto contacto físico sin consentimiento. Según su declaración, el actor supuestamente la habría sujetado contra una reja, besado en el cuello y realizado tocamientos.

El asunto fue clasificado como agresión conforme a las leyes estatales y llegó ante el Tribunal del Condado de Marshall, que solicitó la comparecencia del actor en enero de 2010.

Debido a que se encontraba fuera de la jurisdicción, Derbez acudió el 17 de febrero de ese año acompañado de su abogado, Edward Ruiz, quien comunicó ante el juez que el joven se declaraba inocente.

Mientras las investigaciones actuales continúan, las versiones sobre una posible relación de José Eduardo con la nueva indagatoria han colocado nuevamente a la familia Derbez en el centro de la atención pública. Por ahora, la supuesta participación del actor no ha sido confirmada oficialmente.