Filtran pelea entre El Mimoso y su esposa

En medio de una tormenta de acusaciones entre María Elena Delfín y el cantante, Luis Antonio López ´El Mimoso´, surgió un video grabado por el cantante donde esté discute con su expareja.

En el mismo se puede ver como la ex esposa de El Mimoso le reclama el contenido que hay en su teléfono celular y una pulsera que lleva puesto, esto mientras El Mimosos niega las acusaciones y pide que le devuelva su teléfono.

Hasta el momento ni Luis Antonio López ni María Elena Delfín se han pronunciado al respecto, no obstante, el video ha dividido opiniones en redes sociales.

Filtran video de pelea entre 'El Mimoso' y su esposa María Elena Delfín pic.twitter.com/3g1s71jcj8 — Carlo Magno (@Carlo_MagnoMX) January 19, 2024

María Elena Delfín aseguró para el programa Hoy que esta sufrió violencia por parte del ex cantante de la Banda El Recodo

"Sí sucedió el apartarme de los brazos, aventarme sobre una puerta, el corretearme, el seguirme jaloneando; no midió su fuerza, definitivamente no midió su fuerza y el ahorcarme sin querer... o sea, al grado de decirme: ´No me hagas hacer algo de lo que yo me pueda arrepentir´".