Caos en Marvel: Filtran posible pelea entre dos estrellas de Avengers: Doomsday

El Universo Cinematográfico de Marvel atraviesa momentos complicados con su próxima gran producción: Avengers: Doomsday. A los rumores sobre retrasos en el guion, que supuestamente aún no está terminado pese a meses de rodaje, se suma ahora una grave disputa entre dos actores del elenco.

Según reveló el insider John Rocha durante su participación en el pódcast de Kristian Harloff, dos intérpretes "bastante importantes" del reparto se enfrentaron durante el rodaje, elevando la tensión entre el equipo. Rocha explicó que todo comenzó con un comentario hecho en tono de broma, pero que resultó ser inapropiado debido a que los involucrados no tenían una relación cercana. Lo que parecía un malentendido rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento en el set.

"Se pasó de la raya", aseguró Rocha, detallando que uno de los actores reaccionó con enojo y encaró directamente al otro. Aunque no se revelaron nombres, la fuente señaló que la situación ha creado una "gran brecha" entre ambos, obligando a Marvel Studios a replantear cómo continuar el rodaje sin comprometer la producción.

Según el informante, el estudio ya tomó medidas para contener el daño: "Marvel le ha dicho a uno de los actores: ´Rodaremos tus escenas por separado o sin el otro actor. O lo resolveremos de alguna otra manera´".

El incidente resulta especialmente preocupante, considerando que Avengers: Doomsday forma parte clave del futuro del UCM y se conecta directamente con Avengers: Secret Wars. Ambas producciones prometen reunir a decenas de personajes en pantalla, lo que hace indispensable la colaboración fluida entre todo el elenco.

Actualmente, Avengers: Doomsday cuenta con un extenso reparto confirmado de 28 actores, entre ellos nombres destacados como Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Florence Pugh, Paul Rudd, Letitia Wright, Tenoch Huerta, Simu Liu, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, y recientemente, Ryan Reynolds como Deadpool. La producción aún espera sumar más rostros al ambicioso proyecto.

Por ahora, queda en manos de Marvel mantener la calma y evitar que este conflicto escale al punto de afectar el resultado final de una de las películas más esperadas de su nueva etapa.