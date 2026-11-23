Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron una nueva etapa en su historia de amor al convertirse en marido y mujer. La cantante sorprendió a sus seguidores este domingo 22 de noviembre al compartir en Instagram las primeras fotografías de su boda, confirmando que la celebración tuvo lugar un día antes en California.

La publicación incluyó las iniciales "M + M" y la fecha 11.21.26, detalles con los que la pareja dio a conocer su unión matrimonial después de mantener gran parte de su relación alejada de los reflectores.

Detalles de la ceremonia privada en Palm Springs

De acuerdo con información difundida por medios como TMZ y Entertainment News, la ceremonia se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, mediante una celebración privada a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

El enlace tuvo como escenario una zona junto a una piscina, decorada con rosas blancas, en un ambiente reservado para compartir este momento especial con sus seres queridos.

El vestido de novia de Miley Cyrus: elegancia y sencillez

Uno de los detalles que más llamó la atención de las primeras imágenes fue el atuendo elegido por la intérprete de Flowers para llegar al altar.

Miley apostó por un vestido blanco de satén con un diseño minimalista, mangas largas, espalda descubierta y una cola larga que aportó elegancia a su apariencia. Complementó el conjunto con zapatos blancos y un peinado recogido.

Por su parte, Maxx Morando eligió un traje negro de corte clásico, acompañado de un detalle floral que completó su vestimenta para la ocasión.

Invitados destacados en la boda de Miley Cyrus

Aunque los novios optaron por una celebración discreta, algunos medios dieron a conocer los nombres de familiares y personalidades que habrían estado presentes.

Entre los invitados mencionados se encuentran Tish Cyrus, madre de Miley; Billy Ray Cyrus, su padre, y Noah Cyrus, su hermana. También habrían asistido Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y Damian, hijo de la actriz.

La reunión estuvo marcada por la presencia de personas cercanas a ambos, manteniendo el carácter privado que la pareja buscó para su enlace.

De su romance en 2021 a convertirse en esposos

La historia entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó en 2021, cuando coincidieron en una cena organizada por amigos en común. Desde entonces, construyeron su relación procurando mantener su vida sentimental lejos de la atención pública.

Su compromiso salió a la luz en diciembre de 2025, cuando la cantante apareció luciendo un anillo de diamantes que despertó rumores sobre una próxima boda.

Ahora, casi un año después de hacer público su compromiso, ambos celebraron su matrimonio en California, poniendo un nuevo capítulo a una relación que durante varios años mantuvieron con discreción.