"Five Nights at Freddy's" arrasa con la taquilla

"Five Nights at Freddy's", el thriller de Universal y Blumhouse, impactó a la audiencia con un impresionante debut en la taquilla doméstica de $78 millones durante el fin de semana de Halloween. Esto es aún más sorprendente considerando que se estrenó simultáneamente en la plataforma de streaming Peacock. Además, "Five Nights at Freddy's" se ha consolidado como el mejor lanzamiento híbrido de Universal y Peacock.

Las expectativas iniciales eran de al menos $50 millones, pero la película superó ampliamente esas previsiones. Superó a "Halloween Ends" de la saga de Halloween, así como a otros estrenos de sagas como "La Monja" y "Scream" de este año, convirtiéndose así en el debut de terror más grande del año. También es relevante mencionar que estableció el récord del segundo mejor debut para una adaptación de videojuegos este año, solo superado por "Super Mario Bros: La película".

La película está basada en el popular juego del mismo nombre y cuenta con la actuación de Josh Hutcherson, reconocido por su papel en la saga de Los Juegos del Hambre. En la película, interpreta a un guardia de seguridad en un establecimiento con mascotas animatrónicas que cometen asesinatos.

A pesar de que la crítica no la ha favorecido, como lo demuestra su calificación del 25% en Rotten Tomatoes, el público en general parece haberla adorado, ya que obtuvo una calificación de A en CinemaScore, la más alta posible.

También podría interesarte: Ocho joyas de terror de Mike Flanagan para este Halloween

Dado que la película tuvo un presupuesto de $20 millones, el éxito que ha logrado hasta este punto se considera notable. A nivel internacional, recaudó $52 millones, lo que lleva su recaudación global a $130 millones.