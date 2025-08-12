Florinda Meza ante críticas: “Nada es para siempre… ni siquiera la funa”

Ciudad de México – Florinda Meza, reconocida por su papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, ha sido blanco de críticas constantes tras la emisión de la bioserie Chespirito. Sin Querer Queriendo. En redes sociales, internautas la acusan de ser la causa de la separación entre Roberto Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández.

A pesar del tiempo transcurrido desde el último episodio de la serie, la controversia en torno a Meza no ha disminuido. No obstante, la actriz respondió públicamente con un mensaje contundente desde su cuenta de Instagram:

“Nada es para siempre… Ni siquiera la funa. Pero ¿saben qué sí es eterno? Mi amor por mi Rober… Y el programa Chespirito. Más de 50 años y seguimos contando con los buenos que nos siguen.”

Meza continúa compartiendo contenido que rinde homenaje a la carrera de Gómez Bolaños, reafirmando su afecto y compromiso con su legado artístico.

Además de estar en el centro del debate digital, la actriz podría regresar a la televisión en un formato completamente distinto: MasterChef Celebrity México. Según el periodista Alex Kaffie, la producción del reality culinario ya habría entablado una primera conversación con Meza para integrarla al elenco de la edición 2026.

Kaffie explicó que TV Azteca busca mantener un elenco diverso en edades y trayectorias, estrategia que consideran exitosa tras la temporada más reciente. Meza, por su experiencia y popularidad, sería una figura clave para atraer tanto seguidores como atención mediática.

Hasta ahora, TV Azteca no ha confirmado oficialmente la participación de la actriz, pero el rumor ya circula con fuerza en redes sociales y medios de entretenimiento.

Florinda Meza, nacida en 1949 en Jalisco, es actriz, guionista y productora. Alcanzó fama internacional gracias a su trabajo en los programas de Chespirito, y su posible regreso a la pantalla genera expectativa entre fans de varias generaciones.