Salma Hayek deslumbra en Cannes con un elegante vestido de plumas

La actriz mexicana Salma Hayek fue una de las figuras más destacadas durante la celebración de los Premios Women In Motion en el Festival de Cine de Cannes, evento organizado por el grupo Kering para reconocer el trabajo y la trayectoria de mujeres dentro de la industria cinematográfica.

¿Qué ocurrió en Cannes?

La ceremonia contó con la presencia de François-Henri Pinault, director ejecutivo del conglomerado de lujo y esposo de la actriz, quien compartió con ella el papel de anfitrión de la velada.

Para la ocasión, Salma Hayek apostó por un vestido blanco confeccionado con plumas de Gucci, una de las marcas pertenecientes al grupo Kering. El diseño, de corte sirena y un solo hombro, destacó por su elegancia y reforzó la presencia de las plumas como una de las tendencias más visibles de la temporada.

La actriz complementó su look con un peinado recogido y joyería de Boucheron, convirtiéndose en una de las celebridades más comentadas de la noche.

¿Quiénes más asistieron a la gala?

En eventos recientes, figuras como Demi Moore, Nicole Kidman, Priyanka Chopra y Teyana Taylor también han lucido diseños con plumas en distintas alfombras rojas.

Durante la gala, Salma Hayek posó junto a su esposo y compartió escenario con las ganadoras de la edición 2026 de los premios: la actriz Nicole Kidman y la directora y guionista brasileña Marianna Brennand.