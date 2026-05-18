Shakira logra victoria judicial ante Hacienda en España tras ocho años de disputa

La cantante colombiana Shakira obtuvo un fallo favorable en uno de los procesos legales que mantenía contra la Hacienda española, luego de que la Audiencia Nacional determinara que deberá recibir la devolución de más de 60 millones de euros, correspondientes a impuestos, sanciones e intereses cobrados de manera indebida.

La Audiencia Nacional y la residencia fiscal de Shakira

La resolución judicial concluyó que la Agencia Tributaria no pudo demostrar que la artista residiera fiscalmente en España durante 2011, año en el que realizó una gira internacional con 120 conciertos en 37 países. Para ser considerada residente fiscal, debía permanecer al menos 183 días en territorio español; sin embargo, el tribunal consideró acreditada una estancia inferior a 163 días.

En aquel periodo, la intérprete mantenía una relación con el exfutbolista español Gerard Piqué y pasaba largas temporadas en España. Aun así, la cantante sostuvo que no cumplía con el tiempo necesario para tributar como residente en el país.

Argumentos de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria argumentó que la vida personal y parte de la actividad económica de la artista se desarrollaban en España, además de cuestionar la residencia que ella aseguraba tener en Bahamas. Para respaldar su postura, Hacienda recopiló información relacionada con gastos, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales.

Con esta sentencia, la Audiencia Nacional anuló una resolución emitida en 2021 por el Tribunal Económico Administrativo Central, que obligaba a Shakira a pagar el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto de Patrimonio, además de sanciones que superaban los 55 millones de euros.

Reacción de Shakira y el contexto del fallo

Tras conocerse el fallo, la cantante aseguró mediante un comunicado que "nunca hubo fraude" y afirmó que durante años enfrentó un fuerte señalamiento público y campañas que dañaron su reputación y afectaron su bienestar personal y familiar.

Este caso representa la primera ocasión en la que la justicia española falla a favor de la artista en sus disputas fiscales. No obstante, la decisión no modifica la condena dictada en 2023 por fraude fiscal, cuando Shakira aceptó una pena de tres años de cárcel —sin ingreso a prisión— y una multa de 7,3 millones de euros por irregularidades tributarias entre 2012 y 2014.

Actualmente, la cantante reside en Miami junto a sus hijos, luego de abandonar España en 2023. La Hacienda española aún tiene la posibilidad de impugnar la sentencia mediante un recurso de casación en los próximos 30 días.