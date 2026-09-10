Brianda Deyanara lidera la lista de nominados en La Casa de los Famosos México

CIUDAD DE MÉXICO — La séptima gala de nominación en La Casa de los Famosos México dejó una tabla de participantes en riesgo definida por estrategias individuales, tensiones entre habitantes y dinámicas especiales en el confesionario, donde los concursantes ingresaron a un recorrido ambientado con temática de terror para otorgar sus puntos.

La lista de nominados quedó integrada por Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa, Brianda Deyanara, Yahir y Mariana Ochoa. La presencia de Ochoa en la placa de riesgo ocurrió de forma directa por decisión de Brianda Deyanara, quien ejerció el beneficio de nominación directa que le otorgó el liderazgo de la semana, dejando sin efecto la votación tradicional para la participante. Por su parte, el creador de contenido Ese Pérez obtuvo inmunidad al subastar un porcentaje del presupuesto semanal.

Distribución de puntos en el confesionario

Durante la repartición de puntos en el confesionario, las votaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

Gema Garoa asignó tres puntos a Brianda Deyanara, dos a Masad Altamimi y uno a Yahir. Yahir otorgó tres puntos a Cynthia Klitbo, dos a Gema Garoa y uno a Karina Torres. Ernesto Laguardia dio tres puntos a Yahir, dos a Gema Garoa y uno a Memo Schutz. Brianda Deyanara votó con tres puntos a Ernesto Laguardia, dos a Gema Garoa y uno a Cynthia Klitbo. Masad Altamimi destinó tres puntos a Karina Torres, dos a Memo Schutz y uno a Gema Garoa.

Por su parte, Ese Pérez distribuyó tres puntos a Masad Altamimi, dos a Brianda Deyanara y uno a Yahir. Memo Schutz otorgó tres puntos a Masad Altamimi, dos a Ernesto Laguardia y uno a Karina Torres. Mariana Ochoa nominó con tres puntos a Gema Garoa, dos a Karina Torres y uno a Brianda Deyanara. Karina Torres asignó tres puntos a Masad Altamimi, dos a Yahir y uno a Ernesto Laguardia. Finalmente, Cynthia Klitbo dio tres puntos a Karina Torres, dos a Masad Altamimi y uno a Brianda Deyanara.

Gala de eliminación y votación del público

La tabla definitiva determinará qué participantes enfrentarán la votación del público para asegurar su permanencia dentro de la competencia durante la gala de eliminación del domingo.