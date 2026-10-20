Gala Montes responde a su mamá tras filtración de fotos de su infancia

Gala Montes volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales debido a la tensa relación que mantiene con su madre, Crista Montes. Esta vez, la controversia surgió después de que se difundieran fotografías de la infancia de la actriz en las que aparece junto a su hermana Beba y su madre, aparentemente consumiendo humo de una pipa de agua.

Las imágenes comenzaron a circular el domingo 18 de octubre y generaron numerosas reacciones entre los usuarios, quienes cuestionaron las declaraciones que Crista ha realizado sobre la educación y las reglas que mantenía en casa cuando sus hijas eran pequeñas.

¿Qué respondió Gala Montes a su mamá?

Ante la difusión del material, Gala decidió pronunciarse públicamente y relacionó las fotografías con los comentarios que, según ella, su madre hizo durante una transmisión en vivo.

"Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito", escribió Gala.

Con estas palabras, la intérprete volvió a exponer sus diferencias con su madre y señaló las fotografías como parte de su respuesta a los comentarios que motivaron su publicación.

Las imágenes fueron compartidas inicialmente por una cuenta identificada como "Brote Psicótico Galoca". En una de ellas, Gala aparece expulsando humo por la boca; en otra, su hermana Beba parece utilizar el mismo tipo de dispositivo. Una tercera fotografía muestra a Crista junto a un hombre mientras fuma lo que aparentemente sería una hookah.

Sin embargo, las publicaciones no precisan la fecha en que fueron tomadas ni la edad exacta de las hermanas. Tampoco permiten confirmar por sí solas qué sustancia aparece en las imágenes o las circunstancias en las que fueron captadas.

El conflicto familiar que comenzó a hacerse público en 2024

Las diferencias entre Gala Montes y Crista Montes adquirieron mayor notoriedad en 2024, cuando ambas comenzaron a compartir públicamente sus versiones sobre los problemas que enfrentaban en el ámbito familiar, económico y laboral.

En aquel momento, la actriz acusó a su madre de presuntos malos tratos y explotación laboral durante su infancia y adolescencia. También señaló que existían desacuerdos relacionados con el dinero que había generado a lo largo de su carrera artística.

Crista, quien durante años se desempeñó como representante de Gala, también ofreció entrevistas para exponer su postura sobre el distanciamiento y responder a los señalamientos de su hija.

Desde entonces, las diferencias entre ambas han continuado generando atención pública y reacciones en plataformas digitales.

Una nueva polémica por recuerdos de su infancia

La controversia más reciente también se suma a otras publicaciones de Gala relacionadas con su pasado. En días anteriores, la actriz compartió una fotografía de su infancia acompañada de un mensaje manuscrito que atribuyó a su madre.

Según explicó, ese recuerdo le provocaba dolor, especialmente ante las críticas que recibe actualmente sobre su apariencia física.

La difusión de las nuevas imágenes reabrió la discusión sobre la relación entre madre e hija y las declaraciones que ambas han realizado a lo largo del conflicto. Por ahora, las fotografías continúan generando reacciones en redes sociales, mientras Gala mantiene su postura frente a los comentarios atribuidos a Crista Montes.