Rosalía no escucha su música tras lanzarla: revela sus razones

NUEVA YORK — La cantante española Rosalía reveló que nunca escucha sus propias producciones musicales una vez que salen al mercado, una costumbre impulsada por su nivel de exigencia y una filosofía centrada en desprenderse de sus creaciones. Durante una entrevista concedida al periodista Seth Doane para el programa norteamericano CBS News Sunday Morning, la artista detalló las razones creativas tras esta determinación.

La razón por la que Rosalía no escucha su música

La intérprete explicó que repasar sus discos terminados representa una experiencia compleja debido al alto nivel de perfeccionismo que aplica en el estudio de grabación. Ante la duda del entrevistador sobre la falta de lógica en no consumir la música que ella misma compuso, la intérprete fue contundente al calificar esa acción como un acto innecesario para su proceso profesional.

"Lo he creado para compartirlo, para dejarlo ir. ¿Por qué lo escucharía? Sería una tortura", declaró la cantante española durante la charla. Con este planteamiento, la compositora dejó claro que su objetivo principal es el proceso creativo y la entrega del producto final a la audiencia, prefiriendo evitar volver a revisar las piezas publicadas.

El enfoque de Rosalía sobre el desapego artístico

La postura de la artista refleja el temor a caer en dinámicas de autoanálisis obsesivo. Al evitar oír sus producciones ya comercializadas, previene fijarse en pequeños detalles o matices que habría preferido modificar o pulir en la fase de producción, lo que podría traducirse en una fuente constante de insatisfacción personal.

Esta visión contrasta con la práctica habitual de muchos exponentes de la industria musical, quienes suelen repasar frecuentemente su catálogo discográfico. Rosalía prefiere dar por concluidos sus ciclos creativos en el momento en que sus canciones llegan a las plataformas digitales y al público.

Con sus declaraciones, la reconocida productora ofreció una perspectiva poco común sobre la relación emocional que mantiene con sus composiciones. Su enfoque prioriza el desapego artístico, permitiendo que sean sus millones de seguidores en todo el mundo quienes disfruten y mantengan viva su obra musical.