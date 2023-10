Gerard Piqué se cae del escenario en pleno evento de la Kings League

El exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué sufrió un accidente durante uno de los eventos de la Kings League Americas, y el Internet no lo perdonó.

El momento quedó grabado en un video de escasos 17 segundos de duración, pero que bastaron para que los usuarios creará un sinfín de burlas en torno a este accidente.

En el video se puede apreciar a un niño que estaba entre el público y que le pedía al exfutbolista que firmara su playera. Gerard aceptó darle su autógrafo a este pequeño fan, así que procedió a caminar hacia él mientras sostenía su teléfono celular.

Evidentemente el video muestra que Gerard no estaba del todo concentrado en lo que estaba haciendo y cuando se dirigía hacia su fanático cayó del escenario, y no alcanzó a llegar hacia su fan.

Tras la caída es posible observar como personal de la producción del evento corrió para ayudarlo y asegurarse de que estuviera bien. De acuerdo a medios de comunicación el accidente no pasó a mayores y Piqué se encuentra bien de salud.

Hasta el momento, el exfutbolista no ha realizado alguna declaración respecto a este bochornoso accidente. En tanto, quienes no guardaron silencio fueron los usuarios de redes sociales quienes no dudaron en dejar sus comentarios y burlas para la expareja de Shakira.

"Se hundió como el Barca", dijo uno de los usuarios de la red social X, anteriormente llamada Twitter.

A su vez, hubo quienes trajeron el nombre de Shakira a la conversación.

"Tacleada magistral de Shakira. Donde deben estar las ratas", escribió una usuaria en Twitter.

¿Qué es la Kings League?

Es una liga de futbol 7 que tiene como sede la ciudad de Barcelona, en España. Fue fundada por Gerard Piqué en 2022 en conjunto con influencers y streamers. Esta liga tiene sus propias reglas, lejos de seguir las que la FIFA ha creado y que tienen una aceptación internacional.