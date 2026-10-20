Beyoncé y Jay-Z: una pareja poderosa en la industria musical

# ¿Quién es Jay-Z? Rapero y empresario de Estados Unidos

Jay-Z es uno de los artistas más influyentes del hip-hop estadounidense, reconocido por su trayectoria musical, sus negocios millonarios y su matrimonio con la cantante Beyoncé. Su nombre también destaca en el mundo empresarial, donde ha construido una carrera que va mucho más allá de la música.

Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter, nació en Brooklyn, Nueva York, en 1969.

Su nombre real es Shawn Corey Carter. Nació el 4 de diciembre de 1969 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. En octubre de 2026 tiene 56 años.

Durante su infancia creció en un entorno complicado y encontró en la música una oportunidad para transformar su vida. Con el paso del tiempo se convirtió en una figura clave para el desarrollo del rap y la cultura hip-hop.

El álbum debut de Jay-Z, Reasonable Doubt, marcó su ascenso en la música en 1996.

Jay-Z alcanzó mayor reconocimiento en 1996 con el lanzamiento de su álbum debut, Reasonable Doubt, considerado una producción fundamental dentro del género.

Ese mismo año fundó el sello discográfico Roc-A-Fella Records junto con Damon Dash y Kareem Burke. Posteriormente publicó discos exitosos como The Blueprint y The Black Album, que consolidaron su posición en la industria musical.

Entre sus canciones más conocidas se encuentra "Empire State of Mind", colaboración con Alicia Keys que se convirtió en un himno dedicado a Nueva York.

Roc Nation, fundado por Jay-Z, se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento.

Además de su carrera como cantante, Jay-Z ha desarrollado diferentes negocios relacionados con la música, la moda, el entretenimiento y las bebidas de lujo.

Entre sus proyectos destacan Roc Nation, empresa de entretenimiento y representación de artistas; la marca de ropa Rocawear; y sus inversiones en marcas de bebidas como Armand de Brignac y D´USSÉ.

En 2021 ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, reconocimiento que destacó su influencia en la música y su impacto cultural.

¿Jay-Z está casado con Beyoncé?

Sí. Jay-Z se casó con Beyoncé en 2008. La pareja es considerada una de las más poderosas e influyentes de la industria del entretenimiento y tiene tres hijos: Blue Ivy, Rumi y Sir.

A lo largo de los años, ambos han colaborado musicalmente y han construido importantes proyectos empresariales, manteniéndose como figuras centrales de la cultura popular.

Jay-Z ha logrado consolidarse como mucho más que un rapero: su trayectoria combina éxitos musicales, inversiones y una influencia que abarca distintos sectores del entretenimiento y los negocios.

Fuente de referencia: [SDP Noticias](https://www.sdpnoticias.com/espectaculos/famosos/quien-es-jay-z-rapero-y-empresario-de-estados-unidos/?utm_source=chatgpt.com).