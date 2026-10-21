Imelda Tuñón lanza mensajes sobre la decisión de Maribel Guardia de alejarse de su nieto

La disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia volvió a generar atención luego de que la viuda de Julián Figueroa publicara mensajes en redes sociales que hacen referencia a la manipulación emocional y los conflictos personales. Las publicaciones aparecieron después de que la actriz anunciara su decisión de renunciar al régimen de convivencias presenciales con su nieto, José Julián.

A través de sus historias de Instagram, Tuñón compartió dos imágenes con mensajes que fueron interpretados como una reacción a las declaraciones recientes de su exsuegra. Aunque las publicaciones no mencionaron directamente a Guardia, su contenido coincidió con el nuevo episodio de tensión entre ambas.

Imelda Tuñón comparte mensajes sobre manipulación emocional en Instagram.

La primera publicación abordó la manipulación psicológica y señaló las conductas de quienes, de acuerdo con el mensaje, responsabilizan a otras personas por sus reacciones ante situaciones irrespetuosas. La imagen estuvo acompañada por música de la banda Green Day.

"Manipulación es cuando alguien ignora su comportamiento irrespetuoso pero te culpa por cómo reaccionas ante él", decía el texto difundido por Tuñón.

Horas más tarde, la cantante publicó una segunda imagen con una invitación a poner fin a los enfrentamientos y buscar alternativas para resolver los conflictos personales.

"Ya estamos grandes para ser malas personas. Vayan a terapia, tráguense un cuarzo, pásense un huevo, abracen un árbol, vayan al mar, sanen y dejen de joder", se leía en la publicación.

Los mensajes se difundieron después de que Maribel Guardia explicara públicamente por qué decidió suspender las visitas presenciales con su nieto, en medio de un proceso legal que mantiene enfrentadas a ambas partes desde hace más de dos años.

Maribel Guardia explica su dolorosa decisión de suspender visitas a su nieto.

En un video publicado junto a su esposo, Marco Chacón, y su representante legal, Maribel Guardia anunció que dejaría de participar en las visitas supervisadas que estaban próximas a ser otorgadas por un juez familiar.

La actriz explicó que tomó esta decisión por temor a que el encuentro con el menor pudiera derivar en la detención de integrantes de su familia. En su declaración, describió la situación como una decisión dolorosa, motivada por el riesgo que, según ella, representaba continuar con las convivencias.

"No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal", manifestó.

Guardia también cuestionó un dictamen pericial privado que, según sus declaraciones, habría influido en el testimonio del menor sobre presuntas agresiones físicas ocurridas en el entorno familiar.

Además, recordó una transmisión en redes sociales en la que José Julián apareció con el rostro cubierto y expresó comentarios violentos en su contra. La actriz calificó este episodio como un posible caso de violencia vicaria.

El abogado de Guardia señala irregularidades en el proceso legal entre ambas partes.

Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, aseguró que las investigaciones de su firma apuntaron a una posible estrategia para detener a Marco Chacón durante la entrega del niño.

El representante legal sostuvo que existía el riesgo de que, durante la primera convivencia, se produjera una situación que llevara al menor a declarar que había sufrido agresiones o abusos por parte de Guardia o Chacón. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de la defensa de la actriz.

Beceiro también relacionó al equipo jurídico de Tuñón con antiguos casos de presunta fabricación de pruebas judiciales, entre ellos el conocido como La Paca, ocurrido en la década de 1990.

Por su parte, Chacón responsabilizó al padre de Tuñón, quien trabaja en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de cualquier posible intento de colocar sustancias ilícitas entre sus pertenencias de viaje.

La disputa también incluye investigaciones por la muerte de Julián Figueroa. El conflicto entre las partes no se limita a las visitas de José Julián. El proceso también involucra denuncias relacionadas con la herencia del cantante, quien falleció en abril de 2023.

De acuerdo con lo expuesto por el abogado de Guardia, existen investigaciones sobre presuntos delitos como homicidio doloso, omisión de auxilio y posible falsificación de documentos sucesorios. También se han planteado sospechas sobre un eventual suministro de sustancias farmacéuticas y la posibilidad de que no se proporcionara atención médica oportuna antes de la muerte del intérprete.

Asimismo, el equipo jurídico de la actriz mantiene señalamientos por el supuesto uso de documentos apócrifos en el procedimiento sucesorio de los bienes de Figueroa.

Hasta el momento descrito en la información, ni Maribel Guardia ni sus representantes legales habían emitido nuevas declaraciones en respuesta a las publicaciones de Tuñón. Mientras tanto, las partes continúan con el desahogo de pruebas ante las autoridades de la Ciudad de México.

La decisión de suspender las convivencias y los mensajes compartidos en redes sociales vuelven a colocar en el centro de la atención pública una disputa familiar que permanece abierta tanto en el ámbito legal como en el personal.