Gustavo Adolfo Infante asegura que tiene un chip para dejar de beber

El presentador de televisión y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer en el programa que este conduce, De primera mano, que se sometió a una intervención quirúrgica para poderlo ayudar a dejar su problema con el alcohol.

Esto llega después de que su ex colaborador Michelle Rubalcava, aseguró que Gustavo Adolfo Infante tenia un serio problema de alcoholismo, al punto que incluso llegó en mas de una ocasión en estado de ebriedad a su trabajo.

Gustavo Adolfo Infante confeso que fue a Torreón, en el estado de Coahuila, para poder someterse a una microcirugía, que tenia el objetivo de introducir un chip en su antebrazo que tenia doses de naltrexona.

Según señala el periodista, el naltrexona, es un químico que es utilizado para tratar las adicciones.

"El 20 de noviembre me puse el implante. Mañana estoy cumpliendo dos meses que no tomo alcohol. Te hacen una incisión aquí en el antebrazo, te anestesian con bisturí y todo en un quirófano. Te ponen un pequeño chip que tiene cinco implantes de naltrexona", dijo.

"De entrada se limpia todo el cuerpo. Después los gringos hicieron una sustancia que inhibe todos los neuroreceptores para el alcohol, la ansiedad, los opioides. Es decir, que ya no se te antoja ni la droga ni el alcohol ni nada", comentó Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo finalmente destacó las ventajas que ha encontrado a ocho semanas de no consumir alguna bebida embriagante:

"Yo estoy en cualquier fiesta tomando refresco de dieta o agua mineral con limón y mi cerebro cree que me estoy tomando un whiskey. Me la paso perfecto, veo toda la película, no me emborracho, no me da cruda. Primero lo hice para bajar de peso. Finalmente lo estoy recomendando porque creo que puede salvar muchas vidas".