HBO Max México anuncia fin del compartir cuenta a partir de septiembre de 2025

¿Se acabó el compartir cuenta en HBO Max México? Esto es lo que debes saber

Si sueles prestar tu cuenta de HBO Max a amigos o familiares que no viven contigo, es momento de prepararte para un cambio importante: la plataforma ha anunciado que a partir de septiembre de 2025 dejará de permitir el uso compartido de cuentas fuera del mismo hogar en México.

Con esta medida, HBO Max se suma a la tendencia de otras plataformas de streaming que ya han restringido el acceso a usuarios que no comparten domicilio con el titular de la cuenta. El objetivo: reducir el uso no autorizado y aumentar la cantidad de suscripciones individuales.

A partir de esa fecha, cualquier intento de ingresar desde ubicaciones distintas al hogar registrado será bloqueado, y solo quienes vivan en la misma casa podrán seguir utilizando la misma cuenta.

Este nuevo enfoque busca reforzar el control sobre el acceso a los contenidos y forma parte de una estrategia más amplia para optimizar ingresos y ofrecer una experiencia más personalizada.