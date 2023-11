Ibai Llanos fue hospitalizado de emergencia en Corea del Sur

Ibai Llanos uno de los streamers más famosos del mundo, estuvo hospitalizado en Corea del Sur, mientras se encontraba de visita para los Worlds 2023.

Fue mediante sus redes sociales que Ibai dio detalles de lo que le ocurrió durante su visita en el país asiático.

"Estoy en un hospital coreano todo jodido. Estoy malo, no, lo siguiente", mencionó en un video.

Tras la publicación, sus seguidores no dudaron en preguntarle qué pasaría con su participación en League of Legends.

"Me encuentro un poco mejor. He ido a un hospital de Corea porque estaba de la mier**, tenía fiebre. Me han mandado un montón de pastillas. Aquí es diferente, en España te dan una o dos pastillas que sirven para varias cosas y aquí te dan seis", explicó.

También señaló que los medicamentos que le dieron le causaron diversos malestares como por ejemplo sueño.

"No sé ni cuantas horas he dormido. O sea, estoy todo el día dormido, estoy todo el día cansado. Ahora ya me empiezo a encontrar mejor, se nota que el antibiótico me está haciendo efecto", dijo.

Pese a la preocupación de sus fanáticos, Ibai no profundizó sobre las causas de su enfermedad, sin embargo, agradeció por las muestras de cariño.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un popular creador de contenido español, especialmente conocido por sus transmisiones en vivo (streaming) en plataformas como Twitch. Nació el 26 de marzo de 1995 en Bilbao, España.

Llanos se ha destacado en la escena de los videojuegos, pero también ha ampliado su contenido para incluir entrevistas, debates y otros tipos de interacciones en sus transmisiones.

Además de su presencia en Twitch, tiene una fuerte presencia en redes sociales como YouTube, Twitter e Instagram. A lo largo de los años, ha ganado una gran cantidad de seguidores y se ha convertido en una figura influyente en la comunidad de streaming en español.