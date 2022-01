Il Divo tiene nuevo integrante tras la muerte de Carlos Marín

Madrid, España.- El barítono mexicano-americano Steven LaBrie, remplazará al fallecido vocalista español Carlos Marín en el cuarteto de fusión de ópera y pop Il Divo, para continuar con su gira "For Once in My Life Tour", informó la agrupación.

"La gira, anteriormente conocida como "For Once in My Life Tour", continuará bajo el nombre "Greatest Hits Tour" e incluirá la aparición estelar del barítono mexicano-americano Steven LaBrie. La gira estará repleta de éxitos del vasto catálogo musical de Il Divo y contará con una producción escénica increíble. Todas las entradas de los shows programados con anterioridad serán respetadas en los conciertos de 2022?, dice el mensaje que publicó la cuenta oficial de Il Divo en Instagram, así como las de todos sus miembros.

El nuevo nombre de la gira "Greatest Hits Tour" es para rendir tributo a Marín quien falleció por contagio de COVID-19 en un hospital de Manchester al noroeste de Inglaterra, donde ingresó el 8 de diciembre del 2022.

Steven LaBrie nació en Dallas, Texas y tiene ascendencia mexicana. Como señala en su perfil de Instagram, el guapo artista es todo un apasionado del deporte al aire libre y va al gimnasio con regularidad.

Dos de sus seres más queridos son su novio, Adam Nielsen, quien trabaja en la Ópera Metropolitana de Nueva York, y su inseparable mascota: un gato precioso y capaz de robarle buena parte del protagonismo entre sus seguidores.