'Imbécil de clase mundial', Filtran mensaje del hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie

La dinámica familiar entre el reconocido actor Brad Pitt y sus hijos ha sido objeto de atención pública después de que un mensaje privado de su hijo Pax Thien saliera a la luz, revelando profundas tensiones en la relación entre padre e hijo.

Hace tres años, Pax Thien, nacido en Vietnam y adoptado en 2007 por la expareja Jolie-Pitt, compartió un mensaje impactante en su cuenta de Instagram que recientemente fue revelado por el diario The Daily Mail. En el mensaje, Pax expresaba su resentimiento hacia el comportamiento de su padre, acusándolo de ser una persona "terrible y despreciable" que causó un "constante infierno" en las vidas de sus hijos.

Esta revelación arroja luz sobre la tumultuosa separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie en 2016, que puso al descubierto no solo los problemas de adicción al alcohol del actor, sino también la violencia que afectó a la familia. Según declaraciones de Jolie en documentos judiciales de 2022, Pitt la agredió a ella y a sus hijos durante un vuelo privado en septiembre de 2016.

En ese incidente, Pitt supuestamente agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, la golpeó contra la pared del baño y la agredió físicamente. Además, el actor también habría agredido a sus propios hijos, provocando miedo y angustia en la familia.

Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola luego a la pared del baño", dice el texto de acuerdo con la publicación especializada "Variety". "Pitt golpeó el techo del avión varias veces, obligando a Jolie a salir del baño".

"Cuando uno de los niños verbalmente defendió a Jolie, Pitt se lanzó hacia su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo", agrega el relato judicial. "Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se lanzó de espaldas contra los asientos hiriendo a Jolie en la espalda y el codo", detalla.

Pitt ahorcó a uno de los niños y golpeó el otro en el rostro. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando".

La situación llevó a Angelina Jolie a solicitar el divorcio y alejarse del negocio familiar del viñedo, argumentando que no podía continuar en algo relacionado con el alcohol después de que los comportamientos alcohólicos de Pitt hirieran profundamente a su familia.

Hijo de Brad Pitt lo insulta públicamente

La publicación que Pax Jolie-Pitt compartió en su cuenta de Instagram en 2020 se ha difundido ampliamente en las plataformas sociales. En la imagen, se puede observar a Pitt sosteniendo un premio Oscar, y la fotografía va acompañada de un mensaje contundente y revelador que el joven aparentemente redactó en privado.

¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial. Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!", se lee.

Pax, actualmente de 19 años, fue adoptado en Vietnam en 2007 cuando tenía 3 años, y el mensaje que escribió en sus redes fue cuando tenía 16. Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron en total seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, y de los mellizos Knox y Vivienne.