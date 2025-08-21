Aimep3 desmiente rumores de su muerte y denuncia lucro

Aimep3 desmiente rumores de su muerte y denuncia que están lucrando con su situación.

Marisol Domínguez, conocida en redes sociales como Aimep3, reapareció este fin de semana para desmentir públicamente los rumores sobre su supuesta muerte y denunciar que hay personas aprovechándose de su situación personal. "Están lucrando con mi vida", declaró en una publicación que compartió en su cuenta de Facebook.

La influencer, de 36 años, había estado ausente de redes tras el nacimiento de su hijo, ocurrido a inicios de agosto. Días después, reveló que fue hospitalizada debido a complicaciones derivadas de la cesárea, las cuales, según explicó, se agravaron tras realizar esfuerzos físicos mientras enfrentaba una protesta frente a su domicilio.

Cabe recordar que Aimep3 fue recientemente señalada por presunto maltrato animal, lo que generó manifestaciones en su contra. A raíz de estos hechos, comenzaron a circular versiones no confirmadas de su fallecimiento en diversas páginas de redes sociales.

La propia Aimep3 condenó a quienes han difundido estas noticias falsas, y señaló en particular a una página que ha difundido repetidamente rumores sobre su muerte. "Esto ya dejó de ser una broma. No es justo que se juegue con mi vida, sobre todo en un momento en el que estoy vulnerable", expresó.

La influencer pidió respeto a su situación personal y familiar, y llamó a no compartir información sin verificar. Por ahora, continúa en recuperación y agradeció a quienes se han mantenido al tanto de su salud y la de su hijo.