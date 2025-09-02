Amenazas a Yeri MUA: Rocío Nahle brinda respaldo y seguridad

Yeri MUA agradece a Rocío Nahle por brindarle protección tras amenazas recibidas

La influencer, cantante y creadora de contenido veracruzana Yeri MUA agradeció públicamente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por brindarle protección ante las amenazas que ha recibido recientemente, presuntamente por parte de seguidores del streamer ´Lonche´.

La joven veracruzana, quien ha ganado gran popularidad en redes sociales, denunció haber sido víctima de intimidaciones y amenazas de muerte, situación que la llevó a expresar su preocupación por su integridad física y la de sus seres queridos.

? Apoyo institucional confirmado

La mandataria estatal fue cuestionada por medios de comunicación sobre si su administración brindaría medidas de seguridad a la también intérprete de Tinkerbell. En respuesta, Rocío Nahle confirmó el respaldo de su gobierno:

"Se la damos... Es una gran artista", respondió de manera breve la gobernadora, antes de ingresar a un evento oficial.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre el tipo de protección, la declaración fue suficiente para que la cantante reaccionara con alivio y gratitud a través de sus redes sociales.

La respuesta de Yeri MUA

Poco después de la declaración de la gobernadora, Yeri MUA compartió un mensaje de agradecimiento en sus historias de Instagram, acompañado del video en el que Nahle confirma su respaldo.

"Gracias a la gobernadora Rocío Nahle y a los medios que han ayudado a la difusión", escribió la influencer, visiblemente conmovida por el apoyo recibido.

?¿Por qué fue amenazada?

La polémica comenzó cuando Yeri MUA denunció haber sido amenazada por presuntos miembros de un grupo de seguidores del streamer conocido como ´Lonche´, identificados como F.E.S. Según relató, estas personas la habrían intimidado para que cancelara su presentación programada en Tijuana el próximo 14 de septiembre, advirtiéndole posibles represalias si asistía al evento.

La influencer aseguró que los mensajes no solo estaban dirigidos a ella, sino también a su equipo cercano, lo que incrementó su nivel de alerta y preocupación.

Lonche niega los señalamientos

Por su parte, el streamer Víctor Ordóñez, conocido en redes como Lonche, rechazó categóricamente las acusaciones y negó haber alentado actos de violencia entre sus seguidores. Afirmó que nunca ha promovido ataques contra Yeri MUA y que algunos de sus simpatizantes podrían estar actuando por cuenta propia.

Además, aseguró que la influencer ha mostrado contradicciones en sus declaraciones, y lamentó que su nombre esté siendo vinculado a una situación de amenazas sin pruebas claras.