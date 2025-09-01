Mariana Botas rompe en llanto tras su salida de La Casa de los Famosos México 3

La noche del 31 de agosto estuvo cargada de emociones en La Casa de los Famosos México 3, con la eliminación de la actriz Mariana Botas, quien se convirtió en la quinta concursante en abandonar el programa. La gala, conducida por Galilea Montijo y transmitida en vivo, dejó momentos de tensión y un giro inesperado en la dinámica del reality.

La lista de nominados incluyó a Mariana Botas, Dalílah Polanco, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Mar Contreras. Uno a uno fueron siendo salvados, primero Dalílah, luego Mar, seguidos por Alexis y Aldo. Finalmente, Mariana quedó en riesgo junto a Abelito y Aarón Mercury, sentados en la emblemática silla giratoria que definiría su destino.

Con la salida de Botas, el equipo Día quedó reducido a solo cuatro miembros, lo que genera un nuevo panorama dentro de la casa y abre la puerta a cambios en las alianzas y estrategias de los participantes restantes.

Tras más de 30 días de encierro, Mariana Botas fue recibida en el foro principal por Galilea Montijo. Entre lágrimas, compartió sus sentimientos: "Obviamente no me quería ir, pero sé que es parte del juego. Cada semana sale alguien". Aunque reconoció que regresar con su familia será gratificante, también expresó tristeza por dejar la rutina y los vínculos creados.

"Me da mucho sentimiento irme... solo tengo cosas bonitas que decir de la mayoría de ellos y de la experiencia", dijo visiblemente conmovida. La actriz aseguró que, pese a su eliminación, se siente agradecida por haber vivido una experiencia que calificó como "única en la vida".

Su salida marca un momento clave en el desarrollo del reality, no solo por el impacto emocional que dejó en los espectadores, sino también por los posibles efectos en la estrategia de los concursantes que permanecen en juego.