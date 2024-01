Interpone Celia Lora orden de restricción contra Lizbeth Rodríguez

La modelo de OnlyFans Celia Lora, anunció hace unas horas que interpuso una orden de restricción contra la exfamosa de Badabun, Lizbeth Rodríguez, por asegurar que tenían un romance.

Desde hace unos meses, la hija de Alex Lora ha expresado su descontento y negado las declaraciones de la creadora de contenido, quien ha dicho en repetidas ocasiones y frente a las cámaras que está enamorada de la modelo de OnlyFans.

En noviembre de 2023, Lizbeth dio a conocer sus sentimientos por la exparticipante del reality de Acapulco Shore, asegurando que su suegro era Alex Lora y que ya tenían panes de boda.

"Estoy enamorada de esa mujer y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo", mencionó Rodríguez hace unos meses.

De inmediato, Celia salió a desmentir lo dicho por su ahora examiga a través de sus redes sociales, destacando con tono molesta que las bromas de Liz ya habían llegado muy lejos.

Este vídeo es para decir que no ando con nadie, con absolutamente nadie. Yo no tengo que publicar mi vida. ¿A quién le importa, para empezar? Este chistecito de Lizbeth ya llegó demasiado lejos porque ya lo veo por todas partes, la verdad creo que tenía que decir que no, no es cierto", señaló.

Celia Lora interpone orden de restricción

Nuevamente, Celia Lora negó tener una relación sentimental con Lizbeth Rodríguez ante los medios de comunicación y reveló haberle puesto una orden de restricción.

Agregó que su decisión se debe luego de que le pidió varias veces parar con sus falsas declaraciones y para proteger a su papá, ya que lo estaba utilizándolo y diciéndole suegro para hacerse viral.

"Sí, yo se la mandé, le mandé una notificación que no... no dio la cara. Mi abogado le habló... No sé si ella cree que todo es broma o qué, o que se le hizo chistoso", comunicó Lora a De Primera Mano.

"Yo cometí el error de presentarle a mi papá y en ese momento (ella dijo) ´es mi suegro´. Y aunque fuera cierto, se vería pésimo, se vería trepadorsísima, se vería interesadísima", acusó la modelo de Playboy