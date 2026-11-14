Interrumpen concierto de Gabito Ballesteros en la Feria de Querétaro y lo retiran escoltado por policías

Lo que parecía una presentación habitual en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro terminó en un episodio de tensión, luego de que el concierto de Gabito Ballesteros fuera interrumpido repentinamente y el cantante tuviera que abandonar el recinto acompañado por elementos de seguridad.

El espectáculo se desarrollaba con normalidad en el Teatro del Pueblo, donde los asistentes disfrutaban de los temas del intérprete de corridos tumbados. No obstante, la situación cambió cuando el propio artista informó al público que había recibido advertencias de las autoridades gubernamentales relacionadas con las canciones que formaban parte de su repertorio.

¿Qué ocurrió durante el concierto?

Después de este anuncio, Ballesteros se retiró del escenario durante alrededor de diez minutos. Su regreso estuvo acompañado de un mensaje en el que manifestó que no le importaban las restricciones y comenzó a interpretar "AMG", una de sus canciones más conocidas y que ha generado controversia por su contenido relacionado con el crimen organizado.

La interpretación fue detenida antes de continuar, cuando el audio del recinto dejó de funcionar de manera repentina. El corte del sonido impidió que el cantante siguiera con su presentación y marcó el final del espectáculo.

Intervención de las autoridades

Posteriormente, Gabito Ballesteros bajó del escenario y elementos policiales ingresaron para intervenir. El artista fue acompañado hasta el exterior de las instalaciones mediante un operativo en el que participaron aproximadamente 40 personas, entre policías estatales, municipales y personal de seguridad privada de la feria.

Con este despliegue concluyó definitivamente el concierto, dejando a los asistentes sin la posibilidad de disfrutar el resto de la presentación.

Hasta ahora, ni los representantes del cantante ni los organizadores de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro han dado a conocer una postura oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado si la interrupción tendrá consecuencias económicas o si se contempla algún mecanismo de reembolso para quienes acudieron al espectáculo.