Fallece Jack Taylor, figura del cine de terror y actor con historia en México

El actor Jack Taylor, reconocido por convertirse en uno de los rostros más emblemáticos del cine de terror en España, falleció a los 99 años de edad. La noticia fue confirmada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, generando reacciones de tristeza dentro de la industria cinematográfica.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte. Medios españoles señalaron que el actor se encontraba en buen estado de salud a principios de mayo, aunque posteriormente fue hospitalizado de manera inesperada.

La partida del intérprete ocurrió poco después de la publicación de su autobiografía titulada "Mis 100 años de cine", obra que no alcanzó a presentar oficialmente ante los medios. En octubre próximo habría cumplido un siglo de vida.

Nacido en Oregon, Estados Unidos, bajo el nombre de George Brown Randall, Jack Taylor tuvo una estrecha relación con México, país donde aprendió español y comenzó su carrera artística. Durante sus primeros años en el cine participó en producciones mexicanas de serie B dirigidas por Federico Curiel, entre ellas "Neutrón, el enmascarado negro", "Los autómatas de la muerte" y "Nostradamus, el genio de las tinieblas".

Impacto en la comunidad

Más adelante se trasladó a Madrid por motivos laborales relacionados con el teatro y decidió establecerse definitivamente en España, donde construyó una extensa trayectoria dentro del cine fantástico y de terror.

Entre las producciones más recordadas de su carrera destacan "Necronomicón", "El ataque de las vampiras" y "Mil gritos tiene la noche". Además, participó en películas internacionales como "Conan, el bárbaro", "La novena puerta" y "Los fantasmas de Goya".

Reacciones de la industria

En diversas entrevistas, el actor llegó a relatar anécdotas de sus primeros años en Hollywood, donde aseguró haber sido vecino de Marilyn Monroe y haber conocido a figuras legendarias del cine como Marlene Dietrich.