El hijo de Luis Miguel, Miguel Gallego Arámbula, causa revuelo en Acapulco

Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de aparecer en una salida nocturna en Acapulco.

El joven fue captado mientras convivía con amigos en un centro nocturno del puerto guerrerense, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales. Lo que más llamó la atención de los usuarios fue el notable parecido físico que muchos encontraron entre Miguel y "El Sol de México", especialmente con la imagen que el cantante proyectaba a finales de los años 80 y principios de los 90.

En los videos difundidos en redes, Miguel aparece relajado y sonriente mientras disfruta de la noche en Acapulco. Para varios internautas, la escena recordó la etapa más mediática y nocturna que durante años estuvo ligada a la vida pública de Luis Miguel.

Comentarios como "Es igualito a Luis Miguel joven" y "Tiene la misma sonrisa" se multiplicaron en TikTok y X, donde las publicaciones alcanzaron miles de reproducciones en cuestión de horas.

¿Quién es Miguel Gallego Arámbula?

Miguel Gallego Arámbula nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, y es el hijo mayor de la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Tanto él como su hermano menor, Daniel Gallego Arámbula, permanecieron durante años lejos de los reflectores por decisión familiar, principalmente de Aracely Arámbula, quien en distintas ocasiones pidió respeto a la privacidad de sus hijos.

La situación comenzó a cambiar este 2026, luego de que Miguel alcanzara la mayoría de edad y comenzaran a difundirse imágenes recientes del joven en espacios públicos.

Sus primeras apariciones públicas

Semanas atrás se dieron a conocer las primeras fotografías recientes de Miguel Gallego Arámbula, luego de que cámaras del programa Ventaneando lo captaran junto a su hermano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El material fue presentado como exclusiva por el periodista Ricardo Manjarrez y marcó una de las primeras ocasiones en las que el rostro del hijo de Luis Miguel apareció ampliamente en medios de comunicación.

Tras su reciente aparición en Acapulco, el interés por Miguel volvió a crecer entre seguidores del cantante, quienes continúan destacando el parecido del joven con Luis Miguel en la época más exitosa de su carrera artística.