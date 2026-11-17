NUEVA YORK (AP) — Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche al reencontrarse en la alfombra roja de la premiere de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", celebrada este lunes 16 de noviembre en la ciudad de Nueva York.

Los actores volvieron a posar juntos ante las cámaras 11 años después de su última aparición promocional conjunta en la franquicia cinematográfica, evocando a los personajes de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, a quienes interpretaron en las cuatro entregas estrenadas entre 2012 y 2015.

Durante la gala neoyorquina, Lawrence lució un vestido largo negro con bordados florales, abertura lateral y una estola blanca, mientras que Hutcherson optó por un traje gris oscuro combinado con camisa y corbata en tono negro.

¿Qué compartió Jennifer Lawrence en redes sociales?

Previo al evento, la actriz había compartido en sus historias de Instagram fotografías retrospectivas junto a Hutcherson y Liam Hemsworth capturadas durante el rodaje y las giras internacionales de la tetralogía original.

En una entrevista reciente concedida al pódcast "Call Her Daddy", Lawrence calificó como emotiva su experiencia al reintegrarse al equipo de producción original y volver a compartir escenas con Hutcherson y Woody Harrelson, destacando el estrecho vínculo profesional que mantuvieron durante las filmaciones de la saga.

¿Quiénes asistieron a la premiere de Juegos del Hambre?

La alfombra roja reunió a distintas generaciones de intérpretes vinculados con el universo de Panem, así como a invitados de otras producciones juveniles. Entre los asistentes destacados figuraron Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Charlie Bushnell, protagonistas de la serie televisiva "Percy Jackson y los dioses del Olimpo".

Por parte del reparto principal de la nueva cinta acudieron Joseph Zada y Mckenna Grace, acompañados por Elle Fanning, Ralph Fiennes, Maya Hawke, Kieran Culkin, Glenn Close y Jesse Plemons. También asistieron Rachel Zegler, Tom Blyth, Willow Shields y Jena Malone, quienes han participado en diversas entregas anteriores de la franquicia.

"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha" constituye la sexta película de la saga cinematográfica y está basada en la novela homónima publicada por la escritora Suzanne Collins en marzo de 2025.

La trama se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y sigue a un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante la quincuagésima edición de los Juegos del Hambre, conocida dentro de la historia como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Aunque el argumento central se enfoca en los orígenes de Abernathy, la producción incluye participaciones especiales de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson retomando sus respectivos papeles de Katniss Everdeen, Peeta Mellark y Haymitch en su etapa adulta.

De acuerdo con el calendario oficial de distribución de Lionsgate, la película llegará a las salas de cine de México el jueves 19 de noviembre de 2026, un día antes de su estreno comercial en Estados Unidos previsto para el viernes 20 de noviembre.