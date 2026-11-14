Filtran video de Paola Dalay y César Romo juntos antes de anunciar separación con José Eduardo Derbez

La difusión de un video en redes sociales volvió a colocar a Paola Dalay, César Romo y José Eduardo Derbez en el centro de la conversación. La grabación, que presuntamente corresponde a una noche del 11 o 12 de julio de 2026, muestra al futbolista abrazando y besando a una mujer que usuarios identificaron como la influencer.

El material fue compartido por la cuenta de La Tía Sandra y rápidamente despertó comentarios debido a que, en aquel momento, Paola todavía no había hecho público el fin de su relación con el hijo de Eugenio Derbez.

Aunque el rostro de la mujer no se distingue claramente, internautas relacionaron su vestimenta con la que Dalay habría utilizado en una publicación realizada el 12 de julio. Esta coincidencia alimentó las versiones sobre un posible encuentro entre ambos, aunque no representa una confirmación de su identidad.

Otro elemento que llamó la atención fue que, presuntamente, José Eduardo se encontraba en España por motivos laborales cuando habría ocurrido el encuentro.

No obstante, la aparición del video no demuestra que existiera una relación sentimental entre Paola y César mientras ella seguía con Derbez. La discusión se centra principalmente en las fechas y en el momento en que comenzó el distanciamiento de la expareja.

La separación habría ocurrido meses antes del anuncio

Paola Dalay y José Eduardo Derbez hicieron pública su ruptura el pasado 1 de noviembre mediante un video en el que explicaron que su decisión se había tomado tiempo atrás y que no habían querido comunicarla inmediatamente.

Posteriormente, la influencer señaló que la separación sentimental ocurrió aproximadamente cinco meses antes de darla a conocer. Durante ese período, ambos continuaron atendiendo cuestiones relacionadas con su hija Tessa.

Por su parte, José Eduardo habló de una etapa complicada en la que existieron distanciamientos, conversaciones e intentos por solucionar los problemas que enfrentaban como pareja, hasta que finalmente aceptaron que la relación no podía continuar.

Las señales de una posible crisis comenzaron a llamar la atención desde finales de julio, cuando el actor viajó a España con su hija y Paola eliminó algunas fotografías en las que aparecían juntos.

Paola y José Eduardo rechazaron versiones de infidelidad

Los rumores sobre César Romo cobraron mayor fuerza después de que Paola y el futbolista fueran fotografiados durante el Gran Premio de México. Poco después, la expareja confirmó públicamente que ya no estaba junta.

El 2 de noviembre, Dalay reconoció que estaba conociendo a Romo, aunque aclaró que todavía no mantenían una relación formal y aseguró que lo había conocido después de terminar con José Eduardo.

Además, negó que hubiera existido algún engaño durante su anterior relación y sostuvo: "No hubo infidelidades de ninguno de los dos".

José Eduardo también descartó las versiones de una traición, señaló que estaba enterado del acercamiento entre ambos y pidió a los usuarios evitar los ataques contra la madre de su hija. Incluso manifestó que no tenía intención de hablar mal de ella.

Así, la difusión de las imágenes volvió a generar cuestionamientos sobre la cronología de los acontecimientos, aunque hasta ahora el video no permite establecer por sí mismo cuándo comenzó el vínculo entre Paola Dalay y César Romo.