Fiscalía tendría ADN del presunto agresor en el caso contra Vadhir Derbez

El caso legal que involucra a Vadhir Derbez tomó un nuevo rumbo luego de que trascendiera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cuenta con muestras de ADN que podrían ser relevantes para esclarecer la denuncia por presunta violación presentada contra el actor.

La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez durante la transmisión del programa C4 en Alerta, el pasado 11 de noviembre. Según explicó, los peritos habrían localizado material genético del supuesto agresor en la joven que presentó la denuncia, por lo que las autoridades buscarían realizar una comparación con el perfil genético de Vadhir.

El comunicador señaló que estas pruebas podrían contribuir a determinar si existe alguna coincidencia entre el material recabado durante las investigaciones y el ADN del actor. No obstante, hasta el momento, la información sobre las muestras genéticas fue reportada por el periodista y no se ha presentado públicamente un resultado que confirme una coincidencia.

Defensa de Vadhir Derbez asegura que el actor está tranquilo

En medio de la controversia, el abogado Enrique González Casanova ofreció declaraciones el 10 de noviembre en el programa De Primera Mano, donde habló sobre la situación legal de su representado.

El defensor aseguró que Vadhir se encuentra tranquilo y confía en el trabajo de las instituciones mexicanas, además de reiterar que espera que las investigaciones permitan demostrar su inocencia.

Asimismo, explicó que existió una orden de aprehensión contra el actor, pero indicó que un juez de la Ciudad de México la declaró inconstitucional al detectar irregularidades en el procedimiento.

¿De dónde surge la denuncia contra el actor?

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía capitalina el pasado 6 de noviembre, Vadhir Derbez es investigado por el presunto delito de violación en agravio de una joven de 19 años.

La carpeta de investigación establece que los hechos denunciados habrían ocurrido en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La dependencia informó que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar seguimiento al procedimiento penal, garantizando el acceso a la justicia de la denunciante y respetando los derechos de todas las personas involucradas.

También recordó que el actor debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente que determine su responsabilidad.

Por ahora, el posible comparativo genético se mantiene como uno de los elementos que podrían cobrar relevancia en la investigación, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer la denuncia.