John Cena revela su doble diagnóstico de cáncer de piel

El reconocido luchador y actor John Cena compartió una experiencia personal y reveladora sobre su batalla contra el cáncer de piel, un diagnóstico que recibió dos veces y que cambió su perspectiva sobre la importancia de la protección solar y la detección temprana.

En una reciente entrevista con Talksport, Cena recordó cómo, durante su juventud en Massachusetts y su posterior mudanza a Florida, pasó innumerables horas al sol sin tomar las debidas precauciones. "Era terco. No quería tener una rutina de protección y sinceramente pensé que el problema nunca me alcanzaría", confesó el actor.

El Diagnóstico: Un Giro Inesperado

El primer golpe llegó durante una revisión dermatológica de rutina, cuando los médicos detectaron y extirparon una mancha cancerosa en su pectoral derecho. Sin embargo, el impacto emocional llegó un año después, cuando, tras una llamada telefónica angustiosa, se descubrió una segunda lesión en su hombro derecho. "Esa llamada no es lo que quieres recibir, no sabes lo grave que puede ser", expresó Cena en una entrevista con la revista People, haciendo referencia al temor y la incertidumbre que sintió al recibir las malas noticias.

Reflexionando sobre su descuido del sol en los años previos, Cena admitió que la falta de protección solar durante su juventud le pasó factura. Afortunadamente, encontró un gran apoyo emocional en su dermatólogo, quien lo guió y le ofreció tranquilidad durante este proceso tan temido.

Un Cambio de Perspectiva: La Protección Solar como Prioridad

Esta experiencia no solo marcó un hito en la vida de Cena, sino que también lo motivó a compartir su historia y convertirse en un firme defensor de la protección solar. Ahora, el actor lleva las cicatrices de su lucha contra el cáncer como un recordatorio personal, subrayando la importancia de protegerse cada día: "Tómate unos segundos más para protegerte", enfatizó en sus recientes declaraciones.

Cena se ha unido a la campaña "Protector Solar Invisible" de Neutrogena, promoviendo el uso del protector solar líquido Ultra Sheer Mineral Face SPF 70. La campaña se conecta con su icónica frase de lucha "You can't see me" ("No me ves"), haciendo un guiño a lo invisible que debe ser el protector solar para convertirse en un hábito diario. "Si puedes hacer reír a la gente y enviar un mensaje al mismo tiempo, ¡genial!", añadió Cena, demostrando su capacidad para combinar su humor con causas importantes.

Una Llamada de Atención para Todos

La sinceridad de Cena sobre su experiencia personal está sirviendo como una valiosa llamada de atención para la salud pública. Los expertos en dermatología y oncología destacan que los hombres, en particular, son menos propensos a usar protector solar o a hacerse chequeos médicos regulares, lo que aumenta el riesgo de detección tardía y de complicaciones en la salud.

Este susto de salud personal ha convertido a Cena en un abanderado de la prevención, instando a sus seguidores a protegerse del sol y a hacerse chequeos de forma regular. El mensaje es claro: la protección solar es una medida sencilla pero vital que puede salvar vidas, y es un hábito que todos, sin excepción, deberían adoptar.