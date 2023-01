Joven vendedor pagó con paletas de hielo foto con Karely Ruiz

Acapulco.- Un vendedor de paletas identificado como ´El chilango de las paletas´, relató en la red social de Tik Tok que se encontró a Karely Ruiz vacacionando en Acapulco, el joven no dudo en pedirle una foto, sin embargo la influencer le cobró la fotografía con paletas para ella y sus amigas.

De acuerdo con lo relatado por el vendedor, Karely la habría dicho que para acceder a tomarse la fotografía con él, tenía que darle una paleta a cada una de sus amigas.

"Yo le dije te puedes acercar a mi carrito y tomarte una foto, me dijo sí pero dame una paleta, y llegaron otras personas que venían con ella y me dijo: ´dales una paleta para yo acceder y tomarme una foto contigo, fueron como 150 pesos pero ahora sí que fue una buena pérdida ¿no? Sí se aumentó la venta, la gente pensaba que eso era en Mazatlán pero no, era aquí en Acapulco", contó el joven.

´El chilango de las paletas´ mencionó que pagó la fotografía con 6 paletas, las cuales dan a un total de $150 pesos.

Agregó que para él fue una buena inversión y que esas oportunidades no se viven dos veces en la vida, debido a que sus ventas incrementaron luego de tomarse la foto con ella, además de que el video que publicó con Karely ya cuenta con más de 1.6 millones de visualizaciones.

"Y con quién, con quién estoy, Karely Ruiz", mencionó el vendedor mientras que la influencer miraba a la cámara y mandaba besos y saludos en el video.

Varios usuarios de dicha red social le decían al joven que había hecho una buena inversión, otras personas comentaban que Karely es muy humilde y amable.

"Humilde la karely", comentó un usuario identificado como Rich, el vendedor respondió el comentario de Rich y le dijo que le daba las gracias a la modelo.

"Muy humilde la verdad, le doy muchas gracias a ella de verdad", contestó el originario de Iztapalapa.